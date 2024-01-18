6 вещей, которые никогда не следует чистить пищевой содой

Пищевая сода – универсальное чистящее средство. Но есть некоторые вещи и поверхности, которые не следует чистить ею, даже если очень хочется.

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Пищевая сода — популярное чистящее средство, и на это есть веские причины. Недорогой предмет домашнего обихода легко доступен и невероятно универсален, его можно использовать для всего: от очистки пятен от кофе и чая с фарфора до отбеливания спортивной формы во время стирки. Но есть вещи, которые ею чистить не следует, об этом пишет BHG.

Слегка абразивные свойства пищевой соды делают ее далеко не идеальной для чистки материалов, склонных к царапинам. Читайте дальше, чтобы узнать о вещах, которые никогда не следует чистить пищевой содой.

Зеркала и окна

Пищевая сода является мягким абразивом, что делает ее превосходным средством для мягкого удаления пятен с твердых поверхностей, но когда дело доходит до чистки подверженных царапинам материалов, таких как стекло, следует избегать использования пищевой соды. Пищевая сода может оставлять микроцарапины на зеркалах и окнах, придавая им тусклый вид и нанося необратимые повреждения.

Керамические стеклянные варочные панели

Как и в случае с зеркалами и окнами, когда дело доходит до чистки стеклокерамической варочной панели, лучше не использовать пищевую соду, чтобы не поцарапать поверхность. Вместо этого используйте очищающий крем и/или скребок для удаления остатков варки вместо абразивного порошка.

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Позолота на посуде

С позолотой на посуде, предметах сервировки, стеклянной посуде и т. д. следует обращаться осторожно, чтобы избежать сколов, царапин или эрозии. Избегайте чистки позолоты пищевой содой, вместо этого отдавайте предпочтение мягким чистящим средствам, таким как мыло для посуды, неабразивные губки и салфетки из микрофибры, когда дело доходит до мытья этих деликатных вещей.

Алюминий

Пищевая сода является щелочной, и когда алюминий подвергается воздействию любого типа щелочи в течение длительного периода времени, это может вызвать окисление металла, изменяя цвет поверхности. Чтобы избежать окисления металла и связанного с ним изменения цвета при использовании пищевой соды для чистки алюминиевой кастрюли, немедленно и тщательно промойте ее после мытья, чтобы сократить время воздействия.

Мрамор и кварц

Абразивные свойства пищевой соды могут со временем повредить мрамор и кварц. Поскольку пищевая сода может вызвать царапины и стереть верхний защитный слой мраморных и кварцевых поверхностей, не используйте ее в качестве повседневного чистящего средства и вместо этого используйте крем или жидкое очищающее средство, чтобы избежать дорогостоящего и необратимого повреждения.

Деревянные полы и мебель.

Пищевая сода вызовет микроцарапины на деревянных полах и мебели, изнашивает герметик и придает дереву тусклый вид. И разрушает уплотнители.

И чистка содой делает древесину уязвимой для дальнейших повреждений.

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