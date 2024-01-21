Салат из пекинской капусты с копченой курицей и сыром: блюдо с неповторимым вкусом
Очень вкусный, простой, яркий и аппетитный салат, который вы приготовите за 15 минут. Дайте ему время хорошо пропитаться и можете ставить на стол.
Салат из пекинской капусты с копченой курицей и сыром — идеальный выбор для праздничного стола. Копченая курица придаст блюду неповторимый вкус и аромат, а сочетание с майонезом и сыром сделает его особенно изысканным, пишет 1000.menu.
Ингредиенты:
- пекинская капуста — 1 штука;
- копченая курица (филе) — 300 г;
- твердый сыр — 150 г;
- майонез — 3-4 столовые ложки;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- зелень (укроп, петрушка) для украшения.
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Приготовление:
Шаг 1. Пекинскую капусту нашинкуйте тонкими полосками и слегка помните руками, чтобы капуста стала мягче.
Шаг 2. Копченую курицу нарежьте небольшими кубиками или полосками.
Шаг 3. Твердый сыр натрите на крупной терке.
Шаг 4. В большой салатнице смешайте капусту, курицу и сыр. Посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 5. Добавьте майонез и аккуратно перемешайте салат, чтобы все ингредиенты были равномерно покрыты заправкой.
Шаг 6. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью.
Этот салат из пекинской капусты с копченой курицей и сыром идеально подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Блюдо получается не только вкусным, но и красивым, благодаря сочетанию разнообразных ингредиентов.
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