С азиатскими нотками: необычный рецепт борща
Популяризатор украинского борща Евгений Клопотенко предлагает посмотреть на известное блюдо под новым углом. К борщу можно даже добавить алкоголь.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом необычного приготовления борща в азиатском стиле.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 200 г говядины;
- 1 ст.л. соли;
- 2 картофелины;
- 1 свекла;
- 2 яблока;
- 1 ч.л. уксуса;
- 8 шт. чернослива;
- 100 г шампиньонов;
- 50 мл красного вина;
- 100 г рыбы (хек);
- 5 веточек крапивы;
- 1 небольшой корень имбиря;
- 2 яйца.
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Для начала кладем 200 г говядины в кастрюлю, заливаем водой, добавляем 1 ст.л. соли и ставим вариться на 40 минут. Отвариваем 2 яйца вкрутую.
Режем свеклу и 2 яблока соломкой, на яблоки брызгаем уксусом, чтобы они не потемнели. Разрезаем 8 черносливин пополам, а 100 г шампиньонов — начетверо.
Нарезаем 2 картофелины и добавляем их в бульон. Варим 10-15 минут.
Пассерование: разогреваем в сковороде 2 ст.л. масла, выкладываем свеклу и жарим 2-3 минуты. Затем добавляем яблоки, чернослив и шампиньоны, а еще через 2-3 минуты вливаем 50 мл красного вина. Ждем 1-2 минуты, пока алкоголь испарится, и снимаем с огня.
Добавляем 100 г рыбы и пассерование в борщ и варим его 5 минут.
Шинкуем 5 веточек крапивы, нарезаем брусочками корень имбиря и добавляем их в борщ. Варим еще 2-3 минуты.
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