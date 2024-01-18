С азиатскими нотками: необычный рецепт борща

Популяризатор украинского борща Евгений Клопотенко предлагает посмотреть на известное блюдо под новым углом. К борщу можно даже добавить алкоголь.

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Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом необычного приготовления борща в азиатском стиле.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

200 г говядины;

1 ст.л. соли;

2 картофелины;

1 свекла;

2 яблока;

1 ч.л. уксуса;

8 шт. чернослива;

100 г шампиньонов;

50 мл красного вина;

100 г рыбы (хек);

5 веточек крапивы;

1 небольшой корень имбиря;

2 яйца.

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Для начала кладем 200 г говядины в кастрюлю, заливаем водой, добавляем 1 ст.л. соли и ставим вариться на 40 минут. Отвариваем 2 яйца вкрутую.

Режем свеклу и 2 яблока соломкой, на яблоки брызгаем уксусом, чтобы они не потемнели. Разрезаем 8 черносливин пополам, а 100 г шампиньонов — начетверо.

Нарезаем 2 картофелины и добавляем их в бульон. Варим 10-15 минут.

Пассерование: разогреваем в сковороде 2 ст.л. масла, выкладываем свеклу и жарим 2-3 минуты. Затем добавляем яблоки, чернослив и шампиньоны, а еще через 2-3 минуты вливаем 50 мл красного вина. Ждем 1-2 минуты, пока алкоголь испарится, и снимаем с огня.

Добавляем 100 г рыбы и пассерование в борщ и варим его 5 минут.

Шинкуем 5 веточек крапивы, нарезаем брусочками корень имбиря и добавляем их в борщ. Варим еще 2-3 минуты.

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