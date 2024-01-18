Дерматолог назвала три вещи, которые категорически нельзя делать с ногтями

Привычка грызть ногти или отрывать заусенцы может привести к неприятным последствиям. Доктор Линдси Зубрицки показала, к каким именно.

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Сертифицированный дерматолог доктор Линдси Зубрицки из Миссисипи у себя в TikTok рассказала о трех вещах, которые она никогда бы не сделала со своими ногтями.

Врач начала свой рассказ с объяснения, почему она никогда не кусает ногти.

"Это не только очень антисанитарно, но и наши ногти — очень распространенное место для появления бородавок. А бородавки заразны, поэтому всякий раз, когда мы кусаем ногти, мы можем перенести эти бородавки в рот, и в итоге ваш рот может выглядеть вот так", — продолжила она, показав фотографию чьего-то рта, окруженного россыпью бородавок.

По данным Американской академии дерматологической ассоциации, бородавки — это шишки и наросты на коже, которые обычно появляются "когда вирус заражает верхний слой кожи" и часто встречаются на руках.

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Зубрицки также не советует ковырять заусенцы.

"Если вы сделаете это, это может привести к ране на пальце или ногте, что может привести к переносу бактерий в кожу, что приведет к инфекции, называемой паронихией, вот так", — объяснила она.

По данным клиники Кливленда, паронихия может возникнуть, когда бактерии попадают рядом с ногтевым валиком и кутикулой. При этом она задевает как руки, так и пальцы ног. Инфекция также может быть вызвана раздражением от воды и других химикатов.

"Они довольно болезненны, и иногда для их лечения требуются пероральные антибиотики", – подчеркнула дерматолог.

Третьим пунктом в ее списке стал гель-маникюр.

"Вышло исследование, показывающее, что эти УФ-сушки могут привести к повреждению ДНК и мутациям в клетках человека. Это один из шагов к возникновению рака", – сказала Зубрицки. Она добавила, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить, насколько опасным на самом деле может быть гель-маникюр.

"Я, как дерматолог, не буду идти на такой риск", — заключила доктор.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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