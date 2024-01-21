Итальянский свадебный суп в скороварке: рецепт ароматного Minestra Maritata
Суп с фрикадельками и пармезаном привлекает своим глубоким и богатым вкусом, а также является отличным вариантом для праздничного стола.
Итальянский свадебный суп, известный как Minestra Maritata, является классическим блюдом, которое сочетает в себе богатые и насыщенные ароматы. Готовится он быстро и легко, благодаря использованию скороварки, что делает его идеальным выбором для особых случаев, сообщает Taste of Home.
Ингредиенты:
- куриные котлетки (мясные фрикадельки) — 500 г;
- свежий шпинат — 200 г;
- морковь — 2 штуки;
- сельдерей — 2 стебля;
- лук — 1 головка;
- чеснок — 3 зубчика;
- куриный бульон — 1,5 литра;
- мелкая паста (например, орзо или стеллини) — 100 г;
- пармезан для подачи;
- оливковое масло — 2 столовые ложки;
- соль, перец — по вкусу.
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Приготовление:
Шаг 1. В скороварке на среднем огне разогрейте оливковое масло. Добавьте мелко нарезанный лук, морковь, сельдерей и измельченный чеснок. Обжаривайте до мягкости овощей, около 5 минут.
Шаг 2. В скороварку добавьте куриные котлетки и обжарьте их до золотистой корочки.
Шаг 3. Залейте содержимое скороварки куриным бульоном, доведите до кипения.
Шаг 4. Добавьте мелкую пасту, соль и перец по вкусу. Закройте скороварку и варите на низкой температуре 10 минут.
Шаг 5. Откройте скороварку, добавьте шпинат и варите еще около 2 минут, пока шпинат не увянет.
Шаг 6. Подавайте суп, посыпав его свеженатертым пармезаном.
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