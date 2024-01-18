Жертва домашнего насилия показала, какой косметикой скрыть следы побоев (видео)

В Казахстане ежегодно фиксируют свыше 100 тысяч заявлений о домашнем насилии. Ролик, снятый в жанре бьюти-блога, показывает эту проблему глазами жертвы.

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Скрыть побои с помощью косметики предложил своим покупательницам казахстанский магазин косметики. В видео "Какой косметикой пользоваться, если вас бьет муж" избитая девушка объясняет, как спрятать следы синяков и ушибов на лице с помощью макияжа. Ролик, стилизованный под типичный бьюти-блог, был снят, чтобы рассказать о масштабах бытового насилия.

"Не нужно пользоваться кислотами. Вы сами понимаете, во время травм кожа становится очень чувствительной. И в принципе в нашей жизни токсичности хватает. Восстанавливаем и увлажняем нашу кожу кремами. Только просьба – не смешивайте его с бепантеном. Если у вас образовался такой же синяк, как у меня, то берем просто хороший крем вокруг глаз, базу и плотный тональный крем. Ведь он не виноват. Я сама виновата.

А если у вас на губах образовались вот такие кровоподтеки, то можно все это дело замазать помадой, и вы будете трендовые. Вот, длинные губы, зацелованные губы", – говорит героиня ролика, показывая различные косметические средства.

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В конце она грустно говорит:

"С вами были счастливая жена, любящая мать, хорошая сноха Жулдыз, пользуйтесь моими лайфхаками". После ее слов на экране на черном фоне появляется статистика по преступлениям, связанным с домашним насилием, в Казахстане.

Согласно опубликованной информации, за 2023 год в стране из-за бытового насилия умерло не менее 80 женщин. Около 150 женщин получили серьезные ранения, 200 – средней степени тяжести и более 4000 – легкие ранения. Ежедневно в полицию поступает 300 заявлений от женщин о бытовом насилии.

Проблема домашнего насилия в Казахстане стоит очень остро, однако имеют место быть и очень странные инициативы со стороны властей. Так, на заседании Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе 26 сентября 2023 года, где обсуждались меры по борьбе с семейно-бытовым насилием, депутат от правящей партии "Аманат" Амантай Жаркынбек заявил, что если мужу дают 15 суток административного ареста за домашнее насилие, то, "значит, жену тоже нужно под арест", потому что "провоцировала". Он предложил считать женщин "провокаторами" в делах о семейно-бытовом насилии, и возложить на них равную ответственность.

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