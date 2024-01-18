Сырники со шпинатом: простой рецепт блюда с новым вкусом

Лучше всего к таким сырникам подавать сосус из сметаны со шпинатом. Для этого достаточно смешать эти два ингредиента и посолить по вкусу.

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Сырники с моцареллой и шпинатом – перекус, который хорошо утолит голод в ожидании ужина или поможет отлично начать день в качестве завтрака. Яркий вкус, полезные ингредиенты – и настроение после приема пищи улучшится на порядок. Рекомендуем приготовить это блюдо по рецепту из блога "Кулинария".

Сырники с моцареллой и шпинатом

Ингредиенты:

рикотта (или обычный творог) – 250 гр;

моцарелла (твердая) – 50-60 гр;

шпинат – 30 гр;

мука – 1 ст. л;

желток – 1 шт;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления.

На сковороду выложить шпинат, добавить 2-3 ст. л. воды и 3-4 минуты прогревать, пока шпинат размякнет. С помощью бумажных салфеток отжать из шпината лишнюю влагу, измельчить.

Моцареллу натереть на мелкой терке.

Если используется творог, то необходимо хорошо отжать из него лишнюю влагу с помощью марли.

Размять творог вилкой сыр. Добавить моцареллу, шпинат, желток, муку, соль, перец. Все хорошо перемешать.

Дать постоять смеси 20 минут.

Присыпать стол мукой, выложить тесто. Оно будет немного липкое, это нормально. Скатать колбаску, нарезать на порции, сформировать сырники.

На небольшом огне и на небольшом количестве масла поджарить сырники с обеих сторон

Подавать с любым соусом. Отлично подойдет сметана, смешанная со шпинатом.

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