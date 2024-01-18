Как чистить кастрюли из нержавеющей стали, чтобы они выглядели как новые

Сковороды и кастрюли из нержавеющей стали очень популярны. Но быстро теряют товарный вид. Но есть способ их отчистить.

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Сковороды из нержавеющей стали не зря являются основным продуктом на кухне любого повара. Эта прочная посуда быстро и равномерно нагревается, хорошо сохраняет тепло и не требует специальной посуды или сложного ухода, как чугунные сковородки, которые время от времени требуют повторной обработки. Также на сковороде из нержавеющей стали можно готовить практически все, не беспокоясь о повреждении поверхности. Но хотя нержавеющая сталь предназначена для защиты от коррозии и ржавчины, она не защищена от пригорания и обесцвечивания. Как держать их в порядке, пишет BHG.

При повседневном использовании на посуде из нержавеющей стали появляются пятна от воды и другие стойкие следы, поэтому важно знать, как правильно их чистить. Следуйте этим советам, и ваша посуда будет выглядеть как новая.

Как очистить кастрюли из нержавеющей стали

Прежде чем начать, ознакомьтесь с инструкциями производителя, где приведены конкретные советы. Хотя многие виды кухонной посуды продаются как пригодные для мытья в посудомоечной машине, мытье вручную, как правило, является лучшим способом очистки посуды из нержавеющей стали. Чтобы избежать деформации, всегда давайте посуде остыть перед чисткой. Никогда не используйте абразивные инструменты, такие как стальная мочалка, или агрессивные чистящие средства, такие как отбеливатель или средство для чистки духовки, так как они могут необратимо повредить поверхность.

Для ежедневной очистки мойте сковороду из нержавеющей стали горячей мыльной водой и неабразивной губкой.

Если остались остатки еды, наполните кастрюлю достаточным количеством мыльной воды, доведите до кипения и соскребите лопаткой или деревянной ложкой. Еда должна легко отделяться. Дайте кастрюле остыть, затем вымойте ее как обычно.

Более серьезные загрязнения, в том числе пригоревшая еда или жир, могут потребовать более абразивной очистки. Пищевая сода — простой и недорогой способ очистить пригоревшую кастрюлю из нержавеющей стали. Добавьте несколько ложек в обожженную посуду и достаточно воды. Доведите до кипения и варите, пока большая часть воды не выпарится.

Выключите огонь и подождите, пока кастрюля не остынет достаточно, чтобы ее можно было брать руками. Сотрите загрязнения неабразивной губкой и промойте горячей мыльной водой.

Как только кастрюли из нержавеющей стали станут чистыми, вы можете заметить радужное изменение цвета на поверхности. Пятна такого типа обычно возникают в результате перегрева сковороды, и их можно легко удалить.

Налейте немного уксуса в кастрюлю и протрите место мягкой губкой, прежде чем сполоснуть и полностью высушить.

Жесткая вода может оставить белый, мутный налет. Чтобы избавиться от известкового налета, доведите до кипения в кастрюле смесь из одной части уксуса и трех частей воды. Дайте остыть, затем промойте водой с мылом.

Протрите сковороду влажной губкой, посыпанной пищевой содой, чтобы удалить мелкие пятна воды. Прежде всего, чтобы предотвратить образование таких пятен, обязательно сушите посуду сразу после мытья.

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Как ухаживать за посудой из нержавеющей стали

Профилактика – ключ к поддержанию чистоты и отсутствия пятен на сковородах из нержавеющей стали. Помните, что холодные продукты с большей вероятностью прилипнут к горячей сковороде, поэтому перед приготовлением дайте охлажденным ингредиентам, таким как говяжий или куриный фарш, постоять при комнатной температуре в течение 10–15 минут.

Чтобы еда не прилипала, перед добавлением масла разогрейте сковороду, а затем подождите, пока масло нагреется, и приступайте к приготовлению. При приготовлении макарон и подобных блюд не добавляйте соль до тех пор, пока вода уже не закипит, чтобы избежать точечной коррозии, которая приводит к появлению небольших, неустранимых повреждений на дне кастрюли.

С помощью этих простых советов вы сможете продлить срок службы посуды из нержавеющей стали и сохранить ее в первозданном состоянии.

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