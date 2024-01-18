Горячие бутерброды с сыром и грибами: рецепт отличной закуски

При подаче бутерброды можно выложить на листья салата. Такое блюдо эффектно будет смотреться на столе.

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Хочется перекусить чем-то сытным и вкусным, а стоять у плиты времени нет? Тогда советуем приготовить горячие бутерброды с шампиньонами по рецепту из блога "Кулинария". Такое блюдо получается ароматным и хорошо утоляет голод. Его также можно приготовить, если внезапно пришли гости.

Горячие бутерброды с шампиньонами

Ингредиенты:

багет – 1 шт;

шампиньоны – 400 гр;

сыр твердый – 150 гр;

майонез.

Способ приготовления:

Шампиньоны помыть, почистить, порезать слайсами и отжарить. Готовые грабы смешать в миске с тертым сыром.

Багет нарезать ломтиками, подсушить их в тостере или духовке. Затем подсушенные кусочки багета натереть чесноком, смазать майонезом и сверху выложить смесь из грибов.

Отправить бутерброды на 15 минут в духовку, разогретую до 160-180 градусов.

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