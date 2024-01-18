Как ухаживать за кафельными полами: полезные лайфхаки

Ухаживайте за плиточными полами правильно и применяйте несколько умных методов очистки. Благодаря им ваша плитка и затирка будут выглядеть как новые.

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Ваша кухня или ванная комната не будет выглядеть безупречно, пока вы не вымоете полы. Вам не придется выполнять эту рутинную работу каждый раз, когда вытираете столешницы. Но если вы знаете, как правильно чистить кафельные полы, то сможете предотвратить их сильное загрязнение. Об этом пишет BHG.

Мутная пленка или грязные разводы свидетельствуют, что ваши полы нуждаются в чем-то большем, чем простом подметании. При чистке кафельных полов используйте технику, соответствующую вашему типу плитки, поскольку рекомендуемые чистящие средства и швабры различаются в зависимости от материала. В этом руководстве объясняется, как чистить кафельные полы, независимо от материала.

Как чистить кафельные полы всех типов

Холодильник из нержавеющей стали нельзя чистить средством, предназначенным для эмалированной поверхности. Та же концепция применима и к вашей плитке. Несмотря на то, что кафельные полы невероятно долговечны, конкретная плитка требует особого ухода. Например, керамическая и фарфоровая напольная плитка не требует особого ухода, в то время как грубая плитка, такая как известняк, сланец, мрамор или гранит, требует индивидуального ухода и часто специальных чистящих средств.

Как чистить кафельные полы из керамики и фарфора

Керамика и фарфор невероятно прочны, и несколько простых советов по чистке кафельных полов из этих веществ помогут сохранить их сияние.

Убирайте мусор: регулярно подметайте или пылесосьте плиточные полы, чтобы они не тускнели. Керамическая плитка может быть устойчива к загрязнениям, но песок и песок могут сделать глазурованные поверхности тусклыми.

Выберите подходящую швабру для пола: очистите плитку мягким моющим средством и чистой водой, используя тряпку или швабру из замши, а не губчатую швабру. Эти швабры лучше всего подходят для чистки плитки, поскольку губчатые швабры выталкивают грязную воду в линии затирки, что затрудняет их очистку.

Следите за пятнами на плитке: если вы обнаружили изменение цвета, сначала попытайтесь определить, что его вызвало. Затем используйте подходящее чистящее средство для пятна для наиболее эффективной очистки.

Следите за остатками мыла: если после чистки плитка выглядит мутной, возможно, вы имеете дело с остатками мыла. Удалите пленку с помощью неабразивного универсального чистящего средства. Вы также можете попробовать лимонный сок для керамической или керамогранитной плитки (но не для каменной плитки).

Высушите плитку: Не позволяйте глазурованному кафельному полу высыхать на воздухе, так как находящаяся вода образует водяные пятна. Вместо этого протрите пол чистой безворсовой тканью сразу после мытья.

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Как чистить плиточные полы из камня

Будьте осторожны при работе с плиткой из натурального камня, такого как сланец, гранит или мрамор. Агрессивные вещества в традиционных чистящих средствах могут повредить поверхность этих материалов.

Сланцевая плитка: вы также можете использовать мягкое моющее средство для чистки сланцевой плитки, если оно не содержит кислотных свойств, таких как лимон или уксус. Если ваша сланцевая плитка имеет покрытие, избегайте появления пятен от воды, сразу вытирая плитку мягким полотенцем.

Мраморная плитка: из мрамора получается потрясающая плитка, но она требует особого ухода. Избегайте чистки мраморной плитки средствами с кислым уровнем pH. Не следует использовать чистящие средства с лимоном или уксусом, так как они могут испачкать поверхность плитки. Кроме того, избегайте всего, что может поцарапать мрамор, например, щеток с жесткой щетиной или чистящих порошков.

Гранитная плитка: Как и сланец и мрамор, гранитную плитку следует чистить мягким моющим средством с нейтральным pH. Жесткое чистящее средство может оставить полосы или обесцвечивать плитку. Вы также можете отполировать полированный гранитный пол, чтобы он выглядел блестящим и чистым.

Как чистить полы из эластичной плитки

Эластичная плитка, изготовленная из линолеума, винила, пробки и резины, — отличный вариант, если вам нужна поверхность, удобная для ног и требующая минимального ухода.

Виниловая плитка: этот сверхэластичный тип напольного покрытия прост в уходе. Подметите или пропылесосьте мусор и протрите пол раствором для чистки винила или водой и уксусом. Никогда не используйте абразивные чистящие средства.

Линолеумная плитка: хотя его часто путают с виниловым полом, линолеум — это совсем другой материал, требующий особых требований к очистке. После подметания или уборки пылесосом вымойте линолеумную плитку раствором для чистки линолеума или моющим средством с бурой и водой. Промойте и дайте полу высохнуть. Чтобы защитить линолеумные полы, наносите слой воска и полируйте до блеска каждые 3–6 месяцев.

Пробковая плитка. Способ чистки пробкового пола зависит от отделки вашей плитки. Если пробковая поверхность покрыта полиуретаном (большинство пробковых полов), очистите ее водой с мягким моющим средством или белым уксусом, а затем хорошо промойте. Если пробка необработана или покрыта воском, следуйте инструкциям по очистке полиуретана, но нанесите твердый или жидкий воск, как только плитка высохнет.

Как очистить затирку для плитки

Настоящий секрет красивого плиточного пола – это чистая затирка. Поскольку затирка пористая и впитывает жир и другие пятна, ее сложно поддерживать в чистоте.

Приготовьте пасту из пищевой соды и воды. Натрите пятно, оставьте на ночь, затем почистите утром жесткой нейлоновой, но не металлической щеткой.

Нанесите на затирку герметик на силиконовой основе, чтобы избежать пятен в будущем.

Как часто мыть кафельные полы

Сухая чистка: пылесосьте или подметайте не реже одного раза в неделю или всякий раз, когда вы видите (или чувствуете) мусор. Вы можете использовать вакуумную насадку с мягкой щетиной на любом типе кафельного пола.

Влажная уборка: планируйте мыть плиточный пол на кухне раз в две недели, а плиточный пол в ванной комнате — раз в неделю (микроорганизмы имеют тенденцию скапливаться в ванных комнатах). Найдите время, чтобы очистить затирку раз в несколько месяцев или всякий раз, когда она выглядит тусклой.

Как узнать, какой у меня кафельный пол?

Керамогранит имеет гладкую мелкозернистую поверхность. Керамическая плитка более неровная и грубая. Если плитка глазурованная, проверьте нижнюю сторону неустановленной детали. Если вы видите стороны плитки и ее цвет отличается от белого, красного или коричневого, это определенно фарфор, который передает цвет плитки на всем протяжении плитки. Если плитка впитывает воду (при этом темнея), скорее всего, это камень или терракота.

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