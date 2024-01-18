Грушево-ореховый пирог: рецепт нежного десерта

Пирог с грушами и грецкими орехами – восхитительный десерт. Он получается мягкий и приятно хрустящий на вкус, благодаря орешкам.

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Это очень простой в приготовлении пирог. Все, что вам нужно, это миска и пара электрических венчиков, чтобы взбить яйца с сахаром до получения легкой и воздушной смеси, а затем постепенно добавлять просеянную муку и разрыхлитель, нарезанные кубиками груши и измельченные грецкие орехи. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Получается восхитительный десерт, идеально подходящий для того, чтобы побаловать себя угощением в конце трапезы, посыпанный неощутимым слоем сахарной пудры.

В зависимости от сезона вы можете остановить свой выбор на любимом сорте груш, но мы рекомендуем сорта с твердой, зернистой и не очень сочной мякотью.

Грушево-ореховый торт

Ингредиенты:

4 груши;

ядра грецких орехов — 80 г;

мука — 300 г;

сахарная пудра — 230 г;

молоко – 150 мл;

масло — 100 г;

разрыхлитель для тортов — 16 г;

3 яйца;

экстракт ванили — 2 ч. л.;

1 лимон;

сахарная пудра — 1 ст. л.

Очистите 2 груши, удалите сердцевину и нарежьте их небольшими кусочками. Положите их в глубокую тарелку, сбрызните лимонным соком, чтобы они не темнели, и отставьте в сторону.

Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и взбивайте электрическим венчиком, пока смесь не станет легкой и воздушной.

Влейте растопленное сливочное масло и молоко комнатной температуры. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель, экстракт ванили и тщательно перемешайте ингредиенты.

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Добавьте нарезанные груши и 65 г измельченных грецких орехов.

Полученную смесь вылейте в форму для торта диаметром 24 см, застеленную бумагой для выпечки.

Оставшиеся груши очистите от кожуры, нарежьте ломтиками и разложите радиальным узором на поверхности торта; затем посыпьте оставшимися измельченными грецкими орехами и ложкой сахарного песка.

Поместите в статическую духовку при температуре 180°C и оставьте запекаться примерно на 40 минут. По истечении времени приготовления достаньте пирог из духовки и дайте ему остыть.

Переложите торт на сервировочную тарелку и посыпьте сахарной пудрой.

Пирог из груш и грецких орехов можно хранить при комнатной температуре под колпаком для торта максимум 2-3 дня .

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