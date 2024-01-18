Рецепт коулслоу: как приготовить самый американский салат

Это простой и очень вкусный салат из капусты. А его изюминка – отличная заправка.

Related video

Коулслоу — типичный американский салат из капусты. В предлагаемом нами варианте используется как зеленая, так и краснокочанная капуста в сочетании с морковью, медом , майонезом, горчицей и яблочным уксусом. Рецептом поделились на сайте All Recipes.

Этот салат часто подают даже в ресторанах быстрого питания. И его очень просто приготовить из самых простых ингредиентов.

Салат коулслоу

Ингредиенты:

майонез — 120 г;

3 небольшие морковки;

белокочанная капуста;

краснокачанная капуста;

яблочный уксус — 1/2 ч. л.;

мед — 1/2 ч. л.;

дижонская горчица — 1/2 ч. л.;

соль, перец.

Разрежьте кочан капусты пополам и нарежьте каждую половинку потоньше. Краснокочанной капусты нарежьте только половину кочана. Натереть на крупной терке три морковки.

Соедините овощи в миске.

Смешайте майонез с яблочным уксусом, медом, горчицей, солью и перцем.

Залейте салат соусом и хорошо перемешайте, пока все не смешается.

Читайте также:

Калифорнийский салат с макаронами: как приготовить оригинальное блюдо

Как правильно и вкусно замариновать лук

Как приготовить настоящую итальянскую лазанью дома — простой рецепт

При желании майонез можно заменить йогуртом: этот вариант также пользуется особой популярностью в Америке. Кроме того, вы можете заменить яблочный уксус классическим белым уксусом, который обычно используется в традиционном рецепте.

Оставшийся салат храните в холодильнике: его можно съесть и на следующий день.

Читайте также:

Беляши с мясом "как на базаре" — рецепт приготовления

Заливной пирог с яйцом и зеленым луком: ароматная выпечка из самых доступных продуктов

Куриный рулет с сыром: как приготовить новое блюдо из привычных продуктов