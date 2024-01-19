Сладкие панелле: рецепт праздничных блинов с Сицилии

Сладкие панелле — это сладкие блинчики, которые готовят на Сицилии. Интересно, но основной их ингредиент – это нутовая мука.

Related video

Панелле — это небольшие блины, традиционно готовящиеся 13 декабря на праздник Святой Люсии. Впрочем, это еще и популярная уличная еда. Они получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Их подают с медом, или растопленным темным шоколадом, но они также будут восхитительны, посыпанные неощутимым слоем ванильного сахара.

Сицилийские блинчики панелле

Ингредиенты:

нутовая мука — 250 г;

вода – 250 мл;

молоко — 100 мл;

1 яйцо;

сахар — 1 ст. л.;

щепотка соли;

сливочное масло — 50 г.

Соберите воду и молоко в большую кастрюлю. Добавьте мягкое сливочное масло и сахар. Потом щепотку соли и дайте всем ингредиентам смешаться на слабом огне.

Как только смесь закипит, всыпьте сразу всю нутовую муку и энергично перемешайте деревянной ложкой или лопаткой до получения плотной и компактной смеси, которая легко отделяется от стенок кастрюли.

Читайте также:

Деруны, но не совсем: как приготовить оладьи из тыквы

Оладьи на кефире: рецепт простого и быстрого блюда

Лакомство к завтраку: рецепт вкусных кофейных блинчиков

Выключите огонь, дайте немного остыть и добавьте яйцо.

Переложите тесто на лист бумаги для выпечки, положенный на рабочую поверхность.

Накройте еще одним листом бумаги для выпечки и скалкой раскатайте, пока не получите лист толщиной около 1 сантиметра. Затем дайте ему полностью остыть в течение как минимум 30 минут.

Когда тесто остынет, вырежьте диски формочкой для печенья диаметром примерно 8 сантиметров.

Нагрейте большое количество растительного масла в большой кастрюле, затем добавляйте по несколько блинчиков за раз и обжаривайте их до золотистого цвета.

По готовности выложите их на бумажные полотенца и сразу, пока они еще горячие, посыпьте сахаром.

Сладкие панелле можно хранить при комнатной температуре в плотно закрытом герметичном контейнере не более 2 дней . Альтернативно, вы можете приготовить тесто и положить его в холодильник в сыром виде, а на следующий день приступить к готовке.

Читайте также:

Мини-оладушки: рецепт аппетитного перекуса для детей и взрослых

Хрустящие блины-паутинки: простой способ разнообразить привычное блюдо

Шоколадные блинчики с вишней и сыром: рецепт изысканного десерта