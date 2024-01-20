Рассольник с маринованными огурцами и перловкой: как приготовить идеальный зимний суп

Рассольник – это, пожалуй, самый согревающий суп, который идеально подходит для зимы. Приготовить его просто, главное выбрать хороший кусочек говядины на косточке.

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Рассольник готовят с перловкой, или рисом. Есть даже рецепт супа с субпродуктами, но вкусней всего получается на наваристом говяжьем бульоне. А маринованные огурцы придают супу пикантные нотки. И можно добавить немного рассола, чтобы в бульоне ощущалась кислинка. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Рассольник с перловкой и маринованными огурцами

Ингредиенты:

Для бульона:

говядина на косточке – 800 г;

питьевая вода – 3,5 л;

репчатый лук – 100 г;

черный перец горошком – 8 шт.;

лавровый лист – 2 шт.

Для супа:

перловая крупа – 140 г;

репчатый лук – 110 г;

морковь – 130 г;

картофель – 400 г;

маринованные огурцы – 250 г;

растительное масло – 40 мл;

томатная паста – 2 ст. л.

Сначала сварите вкусный бульон. Говядину на косточке вымойте и положите в кастрюлю. Залейте холодной водой и доведите до кипения. Снимите пену. Добавьте вымытую неочищенную луковицу, лавровый лист и горошины черного перца. Варите бульон на слабом огне 2 часа. И не забудьте снять пену.

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Согревающий тосканский суп

Перловую крупу лучше отварить заранее. Но если вы этого не сделали, то это займет больше времени. Тщательно промойте ее, переложите в миску и залейте холодной водой. Оставьте на 1 час. Затем перловку переложите в кастрюлю. Залейте 800 мл горячей воды и варите 50 минут после закипания.

Процедите бульон в чистую кастрюлю. Мясо отделите от кости и нарежьте. А целую вареную луковицу выбросьте.

Репчатый лук мелко нарежьте, морковь порежьте кубиками, как и картошку и огурцы. Слегка поджарьте лук с морковкой, Добавьте огурцы, томатную пасту и влейте 150 мл горячей воды. Перемешайте и тушите на слабом огне 10 минут. В бульон положите мясо и доведите до кипения. Добавьте картофель и варите 10 минут. Перловку откиньте на дуршлаг. Добавьте кашу в бульон с мясом и картофелем вместе с зажаркой. Доведите до кипения.

Посолите, поперчите и добавьте огуречный рассол по вкусу. Поварите еще минут десять. Выключите огонь и оставьте рассольник настояться хотя бы полчаса.

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