Яблочный рулет: рецепт мягкого десерта с вкусной начинкой

Яблочный рулет — это очень нежный десерт с восхитительной начинкой из яблок и заварного крема. И он идеально подходит для праздничного стола.

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Для этого вкусного и нежного рулета потребуются яблоки с плотной и кисловатой мякотью. Но если таких нет, можете выбрать любые по своему вкусу. Для основы можно также приготовить классическое бисквитное тесто, а начинку обогатить щепоткой корицы или измельченными орехами, или изюмом. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Яблочный рулет

Ингредиенты:

2 яблока;

5 яиц;

сахар – 100 г;

мука — 90 г;

растительное масло – 50 мл;

молоко – 50 мл;

разрыхлитель для тортов – 4 г;

экстракт ванили;

заварной крем;

сахарная пудра.

Приготовьте заварной крем по этому рецепту и отставьте его в сторону. В миске взбейте яйца с сахаром до образования пенистой смеси.

Просейте муку и разрыхлитель в миску. Добавьте молоко, масло и ванильный экстракт и продолжайте смешивать.

Яблоки нарезаем тонкими дольками вместе с кожурой. Равномерно распределите тесто по противню и выложите ломтики яблок. Выпекайте при температуре 170°C около 20 минут.

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Готовый пласт перекладываем на бумагу для выпечки, переворачиваем и выкладываем заварной крем. Сверните рулет и заверните в бумагу для выпечки. Отправьте рулет в холодильник на 30 минут. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Хранить яблочный рулет можно 2 дня в холодильнике, накрыв пищевой пленкой.

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