Никаких скучных тостов: три завтрака, попробовать которые стоит хотя бы раз в жизни

Чтобы порадовать себя с утра вкусным завтраком, понадобится совсем немного времени. Выбирайте вариант, который вам ближе по духу – практичный английский, острый мексиканский или яркий испанский.

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Чтобы настроение весь день было отличным, завтракать нужно обязательно. Завтрак должен быть не только питательным, но и доставить удовольствие. Эти простые и в то же время очень вкусные завтраки не займут у вас много времени и энергии. Тремя лучшими рецептами завтраком со всего мира поделился сайт Food&Mood.

Английский завтрак на скорую руку

Английский завтрак на скорую руку Фото: Food & Mood

В Англии завтрак – это традиция. Рабочие с утра старались поесть очень сытно, чтобы заряда энергии хватило до вечера, так как обеденный перерыв был далеко не у всех.

Для приготовления вам понадобятся:

яйца – 2 шт.;

сосиски – 2 шт.;

помидор – 1 шт.;

бекон – 100 г;

консервированная белая фасоль в томатном соусе – 100 г;

шампиньоны – 80 г;

оливковое масло – 1 ст.л.;

пшеничная булочка – 1 шт.;

соль, перец – по вкусу;

зелень – для украшения.

Приготовление

Нарежьте бекон, помидор и грибы. Обжарьте булку на сухой сковороде до хрустящей корочки, а сосиски и бекон на оливковом масле. Выложите бекон и сосиски на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. В той же сковороде пожарьте яичницу-глазунью, приправив ее солью и перцем. Поджарьте вместе грибы и помидоры на сковороде до такой кондиции, которая вам нравится. Фасоль разогрейте любым удобным способом. Соберите все, что вы приготовили, в одну тарелку и наслаждайтесь сытным английским завтраком.

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Испанский завтрак за несколько минут

Испанский завтрак за несколько минут Фото: Food & Mood

Испания славится любовью к свежим продуктам и разнообразию блюд.

Для испанского завтрака возьмите:

яйца – 2 шт.;

молоко – 50 мл;

ветчина – 50 г;

лук-порей – 30 г;

вареный картофель – 100 г;

помидоры – 1 средний;

болгарский красный перец – 1 некрупный;

белое вино – 50 мл;

оливковое масло – 1 ст. л.;

помидоры черри и микс салатной зелени – для украшения.

Приготовление

Ветчину, порей и картофель нарежьте кубиками, помидор – дольками, перец – соломкой. Обжарьте все на сковороде с оливковым маслом, добавьте вино и выпарите его. Взбейте яйца с молоком, солью и перцем. Залейте содержимое сковороды яичной смесью и готовьте под крышкой до готовности яиц. Подавайте с помидорами черри и листьями салата.

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Мексиканский завтрак для любителей острого

Мексиканский завтрак для любителей острого Фото: Food & Mood

Мексиканская кухня известна своей любовью к острому, но вы можете адаптировать ее под свой вкус.

Для мексиканского завтрака вам понадобится:

говяжий фарш – 100 г;

сладкий красный перец – 100 г;

твердый сыр – 30 г;

консервированная красная фасоль – 30 г;

помидор – 1 шт.;

тортилья – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

красный перец чили – 1 стручок;

лайм – половинка;

зеленый лук – несколько перьев;

оливковое или кукурузное масло – 1 ст. л.;

соль – по вкусу

Приготовление

Помидор и сладкий перец нарежьте кубиками, сыр натрите, лук мелко порежьте. Тортилью нарежьте и обжарьте на оливковом масле. Перец чили обжарьте отдельно. Фарш обжарьте, добавьте к нему овощи, фасоль и посолите. Добавьте яйцо и сыр, перемешайте и доведите до готовности. Выложите на порционную тарелку, сверху выдавите сок лайма. Подавайте с тортильей, обжаренным чили и зеленым луком.

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