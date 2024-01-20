Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Лайт

Никаких скучных тостов: три завтрака, попробовать которые стоит хотя бы раз в жизни

Быстрый завтрак, завтрак на скорую руку, английский завтрак, испанский завтрак, мексиканский завтрак, рецепт завтрака
Фото: Pexels | Завтрак на скорую руку

Чтобы порадовать себя с утра вкусным завтраком, понадобится совсем немного времени. Выбирайте вариант, который вам ближе по духу – практичный английский, острый мексиканский или яркий испанский.

Related video

Чтобы настроение весь день было отличным, завтракать нужно обязательно. Завтрак должен быть не только питательным, но и доставить удовольствие. Эти простые и в то же время очень вкусные завтраки не займут у вас много времени и энергии. Тремя лучшими рецептами завтраком со всего мира поделился сайт Food&Mood.

Английский завтрак на скорую руку

Быстрый завтрак, завтрак на скорую руку, английский завтрак, рецепт завтрака Fullscreen
Английский завтрак на скорую руку
Фото: Food & Mood

В Англии завтрак – это традиция. Рабочие с утра старались поесть очень сытно, чтобы заряда энергии хватило до вечера, так как обеденный перерыв был далеко не у всех.

Для приготовления вам понадобятся:

  • яйца – 2 шт.;
  • сосиски – 2 шт.;
  • помидор – 1 шт.;
  • бекон – 100 г;
  • консервированная белая фасоль в томатном соусе – 100 г;
  • шампиньоны – 80 г;
  • оливковое масло – 1 ст.л.;
  • пшеничная булочка – 1 шт.;
  • соль, перец – по вкусу;
  • зелень – для украшения.

Приготовление

  1. Нарежьте бекон, помидор и грибы.
  2. Обжарьте булку на сухой сковороде до хрустящей корочки, а сосиски и бекон на оливковом масле.
  3. Выложите бекон и сосиски на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
  4. В той же сковороде пожарьте яичницу-глазунью, приправив ее солью и перцем. Поджарьте вместе грибы и помидоры на сковороде до такой кондиции, которая вам нравится.
  5. Фасоль разогрейте любым удобным способом.
  6. Соберите все, что вы приготовили, в одну тарелку и наслаждайтесь сытным английским завтраком.

Читайте также:

Просто мясо и ничего лишнего. Простой рецепт английского ростбифа

С хрустящим тонким тестом: английский пирог с нежной начинкой

Вкуснейшая запеканка из картофеля. Как приготовить английское блюдо панакелти

Испанский завтрак за несколько минут

Быстрый завтрак, завтрак на скорую руку, испанский завтрак, рецепт завтрака Fullscreen
Испанский завтрак за несколько минут
Фото: Food & Mood

Испания славится любовью к свежим продуктам и разнообразию блюд.

Для испанского завтрака возьмите:

  • яйца – 2 шт.;
  • молоко – 50 мл;
  • ветчина – 50 г;
  • лук-порей – 30 г;
  • вареный картофель – 100 г;
  • помидоры – 1 средний;
  • болгарский красный перец – 1 некрупный;
  • белое вино – 50 мл;
  • оливковое масло – 1 ст. л.;
  • помидоры черри и микс салатной зелени – для украшения.

Приготовление

  1. Ветчину, порей и картофель нарежьте кубиками, помидор – дольками, перец – соломкой.
  2. Обжарьте все на сковороде с оливковым маслом, добавьте вино и выпарите его.
  3. Взбейте яйца с молоком, солью и перцем.
  4. Залейте содержимое сковороды яичной смесью и готовьте под крышкой до готовности яиц.
  5. Подавайте с помидорами черри и листьями салата.

Читайте также:

Страсти по-испански: рецепт вкуснейшей испанской паэльи с морепродуктами

Свинина Марбелья – изысканная классика испанской кухни

Испанская кухня. Рецепт салата с тунцом и оливками

Мексиканский завтрак для любителей острого

Быстрый завтрак, завтрак на скорую руку, мексиканский завтрак, рецепт завтрака Fullscreen
Мексиканский завтрак для любителей острого
Фото: Food & Mood

Мексиканская кухня известна своей любовью к острому, но вы можете адаптировать ее под свой вкус.

Для мексиканского завтрака вам понадобится:

  • говяжий фарш – 100 г;
  • сладкий красный перец – 100 г;
  • твердый сыр – 30 г;
  • консервированная красная фасоль – 30 г;
  • помидор – 1 шт.;
  • тортилья – 1 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • красный перец чили – 1 стручок;
  • лайм – половинка;
  • зеленый лук – несколько перьев;
  • оливковое или кукурузное масло – 1 ст. л.;
  • соль – по вкусу

Приготовление

  1. Помидор и сладкий перец нарежьте кубиками, сыр натрите, лук мелко порежьте.
  2. Тортилью нарежьте и обжарьте на оливковом масле.
  3. Перец чили обжарьте отдельно.
  4. Фарш обжарьте, добавьте к нему овощи, фасоль и посолите.
  5. Добавьте яйцо и сыр, перемешайте и доведите до готовности.
  6. Выложите на порционную тарелку, сверху выдавите сок лайма.
  7. Подавайте с тортильей, обжаренным чили и зеленым луком.

Читайте также:

Как приготовить гуакамоле — рецепт с луком и острым перцем

Мексиканская энчилада: как легко и просто приготовить экзотическое блюдо

Эсквитес из кукурузы: оригинальный мексиканский салат