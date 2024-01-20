Никаких скучных тостов: три завтрака, попробовать которые стоит хотя бы раз в жизни
Чтобы порадовать себя с утра вкусным завтраком, понадобится совсем немного времени. Выбирайте вариант, который вам ближе по духу – практичный английский, острый мексиканский или яркий испанский.
Чтобы настроение весь день было отличным, завтракать нужно обязательно. Завтрак должен быть не только питательным, но и доставить удовольствие. Эти простые и в то же время очень вкусные завтраки не займут у вас много времени и энергии. Тремя лучшими рецептами завтраком со всего мира поделился сайт Food&Mood.
Английский завтрак на скорую руку
В Англии завтрак – это традиция. Рабочие с утра старались поесть очень сытно, чтобы заряда энергии хватило до вечера, так как обеденный перерыв был далеко не у всех.
Для приготовления вам понадобятся:
- яйца – 2 шт.;
- сосиски – 2 шт.;
- помидор – 1 шт.;
- бекон – 100 г;
- консервированная белая фасоль в томатном соусе – 100 г;
- шампиньоны – 80 г;
- оливковое масло – 1 ст.л.;
- пшеничная булочка – 1 шт.;
- соль, перец – по вкусу;
- зелень – для украшения.
Приготовление
- Нарежьте бекон, помидор и грибы.
- Обжарьте булку на сухой сковороде до хрустящей корочки, а сосиски и бекон на оливковом масле.
- Выложите бекон и сосиски на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
- В той же сковороде пожарьте яичницу-глазунью, приправив ее солью и перцем. Поджарьте вместе грибы и помидоры на сковороде до такой кондиции, которая вам нравится.
- Фасоль разогрейте любым удобным способом.
- Соберите все, что вы приготовили, в одну тарелку и наслаждайтесь сытным английским завтраком.
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Испанский завтрак за несколько минут
Испания славится любовью к свежим продуктам и разнообразию блюд.
Для испанского завтрака возьмите:
- яйца – 2 шт.;
- молоко – 50 мл;
- ветчина – 50 г;
- лук-порей – 30 г;
- вареный картофель – 100 г;
- помидоры – 1 средний;
- болгарский красный перец – 1 некрупный;
- белое вино – 50 мл;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- помидоры черри и микс салатной зелени – для украшения.
Приготовление
- Ветчину, порей и картофель нарежьте кубиками, помидор – дольками, перец – соломкой.
- Обжарьте все на сковороде с оливковым маслом, добавьте вино и выпарите его.
- Взбейте яйца с молоком, солью и перцем.
- Залейте содержимое сковороды яичной смесью и готовьте под крышкой до готовности яиц.
- Подавайте с помидорами черри и листьями салата.
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Мексиканский завтрак для любителей острого
Мексиканская кухня известна своей любовью к острому, но вы можете адаптировать ее под свой вкус.
Для мексиканского завтрака вам понадобится:
- говяжий фарш – 100 г;
- сладкий красный перец – 100 г;
- твердый сыр – 30 г;
- консервированная красная фасоль – 30 г;
- помидор – 1 шт.;
- тортилья – 1 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- красный перец чили – 1 стручок;
- лайм – половинка;
- зеленый лук – несколько перьев;
- оливковое или кукурузное масло – 1 ст. л.;
- соль – по вкусу
Приготовление
- Помидор и сладкий перец нарежьте кубиками, сыр натрите, лук мелко порежьте.
- Тортилью нарежьте и обжарьте на оливковом масле.
- Перец чили обжарьте отдельно.
- Фарш обжарьте, добавьте к нему овощи, фасоль и посолите.
- Добавьте яйцо и сыр, перемешайте и доведите до готовности.
- Выложите на порционную тарелку, сверху выдавите сок лайма.
- Подавайте с тортильей, обжаренным чили и зеленым луком.
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