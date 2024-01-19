19 января 2024 года: Макарьев день - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя сквернословить, завидовать и тяжело работать. Макарьев день называют весновоуказателем — по погоде определяли, какой будет весна.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Макария Великого. Это христианский святой, отшельник. Он вел с народом духовные беседы, учил смирению и кротости, много времени проводил в молитве. В народе его считали великим советником и целителем болезней. Еще Макарьев день называют весновоуказателем — по погоде определяли, какой будет весна.
Что нельзя делать 19 января:
- злиться;
- сквернословить;
- завидовать;
- тяжело работать.
Народные приметы и поверья:
- солнечно или оттепель – к ранней весне;
- метель — к поздней весне;
- какая погода сегодня – таким и февраль будет;
- звездное небо – к затяжной зиме.
День ангела празднуют:
Антоний, Арсений, Макарий, Марк, Николай, Петр, Савва, Феодор, Феодосия.
Родились сегодня:
1809 год— Эдгар Аллан По, американский писатель, поэт, эссеист, литературный критик, представитель романтизма;
1839 год — Поль Сезанн, французский художник-импрессионист.
А также в этот день:
1903 год — объявлено проведение первой велогонки "Тур де Франс";
1938 год — американская фирма General Motors первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей;
1963 год — первое выступление группы The Beatles на телевидении;
2014 год — в Киеве на Грушевского началось вооруженное восстание против диктаторского режима Януковича;
2017 год — в Украине официально появилось "Суспільне мовлення".