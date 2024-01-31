Салат из груш, яблок, сельдерея с ароматной заправкой: свежесть в каждом кусочке

Салат с фруктами, орехами и сельдереем не только великолепен на вкус, но и привлекателен на вид. В нем гармонично сочетаются все продукты.

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Освежающий и легкий салат идеально подходит для особых случаев. Сочетание сельдерея, сладких груш и яблок с ароматным пармезаном и хрустящими орехами создает идеальный баланс вкусов и текстур, делая его прекрасным выбором как для праздничного стола, так и для семейного обеда или ужина, сообщает Taste of Home.

Ингредиенты:

груша — 1 штука;

яблоко — 1 штука;

сельдерей — 2 стебля;

орехи пекан — 50 г;

пармезан — 50 г;

оливковое масло — 3 столовые ложки;

лимонный сок — 2 столовые ложки;

мед — 1 столовая ложка;

соль и свежемолотый черный перец — по вкусу.

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Приготовление:

Шаг 1. Нарежьте грушу и яблоко на тонкие ломтики, сельдерей — на тонкие полоски.

Шаг 2. В сухой сковороде обжарьте орехи до золотистого цвета.

Шаг 3. На терке натрите пармезан.

Шаг 4. Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок и мед. По вкусу добавьте соль и перец.

Шаг 5. В большой салатнице смешайте грушу, яблоко, сельдерей и орехи.

Шаг 6. Перед подачей полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.

Шаг 7. Посыпьте салат натертым пармезаном.

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