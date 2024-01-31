Греческий мясной рулет со шпинатом и сыром фета: простой рецепт изысканного блюда

Мясной рулет со шпинатом, сыром и панировочными сухарями — прекрасный выбор для тех, кто хочет порадовать своих гостей вкусным и оригинальным блюдом.

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Греческий куриной мясной рулет — это изысканное и питательное блюдо, идеально подходящее для особых случаев. Сочетание нежного куриного мяса, ароматного шпината, соленого сыра фета и хрустящей панировочной корочки создает неповторимый вкус, который украсит любой праздничный стол, пишет Taste of Home.

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

шпинат — 200 г;

сыр фета — 100 г;

панировочные сухари — 100 г;

яйцо — 1 штука;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

соль, перец — по вкусу;

сушеный орегано — 1 чайная ложка.

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Приготовление:

Шаг 1. Разогрейте духовку до 180°C. Куриное филе отбейте до тонкости примерно 1 см и посолите, поперчите.

Шаг 2. На сковороде на среднем огне обжарьте измельченный чеснок в оливковом масле, добавьте шпинат и готовьте до его увядания. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 3. Распределите шпинат на курином филе, сверху выложите крошку сыра фета.

Шаг 4. Аккуратно сверните куриное филе в рулет и закрепите зубочистками или ниткой.

Шаг 5. В отдельной миске взбейте яйцо. Обмакните рулет сначала в яйцо, затем обваляйте в панировочных сухарях, смешанных с сушеным орегано.

Шаг 6. Выложите рулет на противень и запекайте в духовке около 30-40 минут до золотистой корочки. Дайте постоять 10 минут перед нарезкой. Подавайте с зеленым луком.

Этот рецепт не только удивит ваших гостей уникальным сочетанием вкусов, но и станет изысканным украшением стола.

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