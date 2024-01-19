Всего 4 ингредиента и 5 минут на готовку: пикантный салат с мандаринами и сыром

Этот рецепт подойдет для тех, кто хочет попробовать что-то новое и необычное, не тратя много времени на приготовление.

Related video

Этот салат с мандаринами и сыром — настоящая кулинарная находка для тех, кто любит необычные вкусовые сочетания. Салат получается легким, но в то же время насыщенным и изысканным. Идеален как для праздничного стола, так и для повседневного ужина. Рецептом вкусного салата с мандаринами и сыром поделился сайт Hyser.

Ингредиенты:

любой твердый сыр, который любите — 100 г;

мандарины, лучше сорта клементин — 200 г;

майонез — 50-100 г;

чеснок — 2-3 зубчика.

Читайте также:

Домашний майонез за три минуты: проверенный рецепт (видео)

Витаминный салат с мандаринами, орехами и медом: как приготовить

Украшение стола: салат с авокадо, креветками и мандаринами

Приготовление

Шаг 1

Нарежьте твердый сыр небольшие кубики. Чеснок пропустите через пресс.

Шаг 2

В глубокой миске соедините нарезанный сыр с чесноком. Добавьте майонез и перемешайте. Количество майонеза корректируйте по своему вкусу.

Шаг 3

Очистите мандарины и разделите их на дольки. Каждую дольку разрежьте на 2-3 части.

Шаг 3

Добавьте нарезанные мандарины в салат и осторожно перемешайте, чтобы не выдавливать сок из мандарин.

Шаг 4

Используя кольцо для сервировки, аккуратно выложите салат на порционные тарелки или общее блюдо. По желанию, украсьте верх салата целыми дольками мандарин или веточками свежей зелени.

Приятного аппетита!

Читайте также:

Идеальное сочетание. Рецепт салата из куриной печени с апельсинами

Яркий и очень вкусный салат с пекинской капустой и апельсинами: пошаговый рецепт

Хит сезона: рецепт салата с печенью и карамелизированными апельсинами