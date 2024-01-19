Для торта или как самостоятельный десерт: рецепт шоколадного бисквита

Этот бисквит будет похож на фондан или брауни. Поэтому он будет смаковать и самостоятельно.

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ИНГРЕДИЕНТЫ:

125 г сливочного масла;

100 г сахара;

3 ст.л. темного какао;

1/2 ч.л. соды;

3 ч. л. разрыхлителя;

250 мл воды;

2 яйца;

100 г сахарной пудры;

200 г муки.

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Для начала в большой кастрюле смешиваем 125 г масла, 100 г сахара, 3 ст.л. какао, ½ ч.л. соды и 3 ч.л. разрыхлителя. После этого вливаем 250 мл воды, включаем средний огонь и нагреваем смесь, постоянно помешивая (масло должно растаять, а сахар раствориться).

Доводим смесь до кипения, уменьшаем огонь на минимум и варим 5 минут, помешивая. Снимаем смесь с огня и даем остыть до комнатной температуры.

Пока смесь остывает, разогреваем духовку до 180 градусов с конвекцией. Смазываем форму для запекания маслом, дно застилаем пергаментной бумагой.

Когда сваренная смесь остынет до комнатной температуры, добавляем в нее 2 предварительно взбитых яйца, 100 г сахарной пудры и 200 г муки. Хорошо мешаем ингредиенты до однородности.

Выливаем готовую смесь в форму и выпекаем 35 минут. Даем остыть в форме в течение 10 минут, после этого перекладываем на решетку охлаждаться.

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