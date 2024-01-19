Гавайские свиные отбивные: сочное мясо с ароматными специями

Свиные отбивные с ананасом — идеальный выбор для создания праздничной атмосферы. Это блюдо не только вкусное, но и привлекательно выглядит на столе. Оно порадует всех любителей экзотической кухни.

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Гавайские свиные отбивные — это превосходное блюдо, пропитанное ароматами и вкусами тропических островов, идеально подходящее для особых случаев. Сочное свиное мясо в сочетании с сладким ананасом и ароматными специями создает незабываемый вкусовой опыт, который украсит любой праздничный стол, пишет Taste of Home.

Ингредиенты:

свинина (отбивные) — 4 штуки;

сок ананаса — 100 мл;

соевый соус — 50 мл;

коричневый сахар — 2 столовые ложки;

чеснок (измельченный) — 2 зубчика;

имбирь (свежий, тертый) — 1 чайная ложка;

ананас (свежий, нарезанный кольцами) — 4 кольца;

соль, перец — по вкусу.

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Приготовление:

Шаг 1. Смешайте сок ананаса, соевый соус, коричневый сахар, измельченный чеснок и тертый имбирь в миске для маринада.

Шаг 2. Поместите свиные отбивные в маринад и оставьте минимум на 1 час, лучше на ночь для лучшего пропитывания.

Шаг 3. Разогрейте гриль или сковороду-гриль. Отбивные посолите и поперчите, затем обжарьте с каждой стороны до готовности, примерно по 4-5 минут с каждой стороны.

Шаг 4. На последние пару минут добавьте на гриль ананасовые кольца и обжарьте их до появления золотистых полосок.

Шаг 5. Подавайте свиные отбивные с ананасовыми кольцами сверху.

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