Рецепт традиционного греческого салата

Блюдо является как праздничным, так и повседневным. В самой Греции салат называют "Хориатики", что в переводе означает "деревенский салат".

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Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептом традиционного греческого блюда.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

200 г томатов черри или 2 обычных томата;

1 большой огурец;

1 сладкий перец;

½ красного лука;

50 г оливок без косточек;

200 г сыра фета;

1-2 ч. л. орегано;

3-4 ст. л. оливкового масла Extra Virgin;

соль по вкусу.

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Для начала берем глубокую миску. Все ингредиенты салата нарезаем и сразу кладем в нее. Берем 200 г томатов черри или 2 средних томата. Черри моем и режем пополам. Обычные режем пополам, вырезаем плодоножку и нарезаем средними кубиками. Кладем в миску.

Огурец моем, разрезаем пополам, а затем нарезаем каждую половинку полукольцами толщиной 0,5 см. Перекладываем в миску.

Сладкий перец моем, разрезаем пополам, убираем плодоножку и семена, а затем нарезаем кубиком примерно такого размера, как и томаты, если использовали обычные, а не черри. Перец можно заменить красным, оранжевым или желтым. Его также кладем в миску.

Половину красного лука нарезаем либо полукольцами, либо перьями. Отправляем его в миску.

200 г сыра феты нарезаем крупным кубиком. Но добавляем в миску в последнюю очередь.

Ко всем овощам добавляем 50 г оливок без косточек.

Посыпаем салат 1-2 ч. л. сухого орегано.

Заправляем 3-4 ст. л. оливкового масла. Аккуратно мешаем, используя две ложки.

Добавляем в миску нарезанную кубиками фету. Аккуратно мешаем, чтобы кусочки феты остались целыми. Солим блюдо в последнюю очередь, поскольку из-за этого ингредиента овощи начнут пускать сок.

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