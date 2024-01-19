Рецепт традиционного греческого салата
Блюдо является как праздничным, так и повседневным. В самой Греции салат называют "Хориатики", что в переводе означает "деревенский салат".
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептом традиционного греческого блюда.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 200 г томатов черри или 2 обычных томата;
- 1 большой огурец;
- 1 сладкий перец;
- ½ красного лука;
- 50 г оливок без косточек;
- 200 г сыра фета;
- 1-2 ч. л. орегано;
- 3-4 ст. л. оливкового масла Extra Virgin;
- соль по вкусу.
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Для начала берем глубокую миску. Все ингредиенты салата нарезаем и сразу кладем в нее. Берем 200 г томатов черри или 2 средних томата. Черри моем и режем пополам. Обычные режем пополам, вырезаем плодоножку и нарезаем средними кубиками. Кладем в миску.
Огурец моем, разрезаем пополам, а затем нарезаем каждую половинку полукольцами толщиной 0,5 см. Перекладываем в миску.
Сладкий перец моем, разрезаем пополам, убираем плодоножку и семена, а затем нарезаем кубиком примерно такого размера, как и томаты, если использовали обычные, а не черри. Перец можно заменить красным, оранжевым или желтым. Его также кладем в миску.
Половину красного лука нарезаем либо полукольцами, либо перьями. Отправляем его в миску.
200 г сыра феты нарезаем крупным кубиком. Но добавляем в миску в последнюю очередь.
Ко всем овощам добавляем 50 г оливок без косточек.
Посыпаем салат 1-2 ч. л. сухого орегано.
Заправляем 3-4 ст. л. оливкового масла. Аккуратно мешаем, используя две ложки.
Добавляем в миску нарезанную кубиками фету. Аккуратно мешаем, чтобы кусочки феты остались целыми. Солим блюдо в последнюю очередь, поскольку из-за этого ингредиента овощи начнут пускать сок.
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