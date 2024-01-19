Куриные бедрышки в красном вине с беконом и грибами: идеальный рецепт вкусного ужина

Куриное мясо с грибами и беконом отлично сочетается с разнообразными гарнирами, такими как картофельное пюре или рис. Приготовить блюдо не составляет особого труда.

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Сочные куриные бедрышки, тушенные в ароматном красном вине с добавлением бекона и грибов, создают богатый и насыщенный вкус, который не оставит равнодушным ни одного гостя. Это блюдо станет настоящим украшение праздничного стола, сообщает Taste of Home.

Ингредиенты:

куриные бедрышки — 6 штук;

бекон — 100 г;

шампиньоны — 200 г;

лук — 1 штука;

чеснок — 2 зубчика;

красное вино — 200 мл;

куриный бульон — 200 мл;

масло оливковое — 2 столовые ложки;

тимьян — 1 чайная ложка;

соль и перец — по вкусу.

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Приготовление:

Шаг 1. Нарежьте бекон и обжарьте его на сковороде до хрустящей корочки. Выньте бекон и оставьте жир на сковороде.

Шаг 2. С бедрышек снимите шкуру и в этом же жире обжарьте их с каждой стороны до золотистой корочки. Переложите бедрышки в отдельную тарелку.

Шаг 3. На той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук, добавьте измельченный чеснок и нарезанные грибы. Обжаривайте до мягкости грибов.

Шаг 4. Верните бедрышки и бекон на сковороду. Добавьте красное вино, доведите до кипения и варите 2-3 минуты.

Шаг 5. Добавьте куриный бульон и тимьян, посолите и поперчите по вкусу. Тушите под крышкой на медленном огне 30-40 минут.

Шаг 6. Подавайте бедрышки с соусом, украсив свежими травами.

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