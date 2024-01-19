Как в ресторане: рецепт вкуснейших куриных крылышек на сковороде (видео)
Сочетание имбиря, апельсинового сока и меда придает крылышкам очень интересный вкус. Такое блюдо никого не оставит равнодушным.
Курица – пожалуй, самый практичный продукт, поскольку в пищу идет все – от крылышек до печени и сердечек. Это мясо легкое, вкусное, а рецептов приготовления курицы существует невероятное количество. Сегодня мы рекомендуем вам обратить внимание на рецепт известного одесского кулинарного блогера Валерия Пономаря. Он детально рассказал и показал, как приготовить вкуснейшие куриные крылышки на сковороде.
Куриные крылышки на сковороде
Ингредиенты:
- куриные крылья – 1 кг;
- соль и перец по вкусу;
- имбирь – 1 ч. л;
- чеснок – 4 зубчика;
- острый перец – 1/2 шт;
- мед – 1 ст. л;
- апельсины (на сок) –2 шт.
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Способ приготовления:
Крылья помыть, высушить бумажным полотенцем, отрезать тонкую часть. Обжарить их на растительном масле до корочки с обеих сторон и убрать со сковородки.
В эту же сковороду высыпать мелко порезанные имбирь, чеснок, острый перец, очищенный от семян, и обжарить в течение 30 секунд. Затем туда же вернуть крылышки, добавить мед и апельсиновый сок.
Огонь уменьшить до минимума, накрыть сковородку крышкой и готовить все 15 минут, после чего снять крышку, увеличить огонь до максимума и готовить до тех пор, пока не испарится вся жидкость, а крылышки нкарамелизируются.
По вкусу добавить специи.
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