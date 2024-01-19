Нежно и сладко: рецепт творожной запеканки

Это полезный и аппетитный завтрак, хороший перекус. Блюдо можно взять с собой в дорогу или на работу.

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Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептом традиционной творожной запеканки в духовке.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

500 г творога 5-9% жирности;

4 яйца;

100 г (4 ст. л.) сметаны 15-20% жирности;

150 г сахара;

10 г (1 пакетик) ванильного сахара;

60 г (2 ст. л. с большой горкой) пшеничной муки;

50-75 г изюма;

25 г сливочного масла (для смазывания формы);

1-2 ст. л. сахарной пудры для декора (по желанию);

½ ч. л. соли.

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Для начала духовку разогреваем до 180 градусов в режиме "конвекция", а если такого нет, то в режиме верхнего и нижнего нагрева. Берем 500 г творога и кладем его в посуду, перебив блендером.

Яичные желтки (4 шт.) отделяем от белков и добавляем в посуду с творогом. Белки кладем в другую миску.

В емкость с творогом и желтками добавляем половину порции сахара (75 г) и пакетик ванильного сахара.

Добавляем к творожной смеси 100 г сметаны и 50-75 г изюма.

Всыпаем в посуду с творожной смесью 60 г пшеничной муки и хорошо мешаем лопаткой до получения однородной массы.

Четыре белка соединяем со второй половиной сахара (75 г), добавляем щепотку соли и взбиваем миксером до появления мягких пиков.

После этого взбитые белки перекладываем в миску с творожной массой.

Очень осторожно, чтобы не повредить структуру белков, мешаем массу лопаткой или ложкой.

Форму для запекания смазываем внутри сливочным маслом (20-25 г).

Творожную массу вливаем в форму и осторожно разравниваем поверхность лопаткой или ложкой.

Творожную запеканку готовим в разогретой духовке в течение 45-55 минут. После этого достаем и даем полностью остыть. Можно посыпать сверху 1-2 ст. л. сахарной пудры.

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