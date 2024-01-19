Нежно и сладко: рецепт творожной запеканки
Это полезный и аппетитный завтрак, хороший перекус. Блюдо можно взять с собой в дорогу или на работу.
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептом традиционной творожной запеканки в духовке.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 500 г творога 5-9% жирности;
- 4 яйца;
- 100 г (4 ст. л.) сметаны 15-20% жирности;
- 150 г сахара;
- 10 г (1 пакетик) ванильного сахара;
- 60 г (2 ст. л. с большой горкой) пшеничной муки;
- 50-75 г изюма;
- 25 г сливочного масла (для смазывания формы);
- 1-2 ст. л. сахарной пудры для декора (по желанию);
- ½ ч. л. соли.
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Для начала духовку разогреваем до 180 градусов в режиме "конвекция", а если такого нет, то в режиме верхнего и нижнего нагрева. Берем 500 г творога и кладем его в посуду, перебив блендером.
Яичные желтки (4 шт.) отделяем от белков и добавляем в посуду с творогом. Белки кладем в другую миску.
В емкость с творогом и желтками добавляем половину порции сахара (75 г) и пакетик ванильного сахара.
Добавляем к творожной смеси 100 г сметаны и 50-75 г изюма.
Всыпаем в посуду с творожной смесью 60 г пшеничной муки и хорошо мешаем лопаткой до получения однородной массы.
Четыре белка соединяем со второй половиной сахара (75 г), добавляем щепотку соли и взбиваем миксером до появления мягких пиков.
После этого взбитые белки перекладываем в миску с творожной массой.
Очень осторожно, чтобы не повредить структуру белков, мешаем массу лопаткой или ложкой.
Форму для запекания смазываем внутри сливочным маслом (20-25 г).
Творожную массу вливаем в форму и осторожно разравниваем поверхность лопаткой или ложкой.
Творожную запеканку готовим в разогретой духовке в течение 45-55 минут. После этого достаем и даем полностью остыть. Можно посыпать сверху 1-2 ст. л. сахарной пудры.
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