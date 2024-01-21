Тушеная в пиве ветчина с дижонской горчицей: неповторимый вкус ароматного мяса

Ветчина, тушеная в пиве на медленном огне, станет центральным блюдом на вашем столе. Она идеально подходит для торжественных обедов и ужинов, а ее глубокий и насыщенный вкус оценят все гурманы.

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Тушеная в пиве ветчина с дижонской горчицей — это изысканное и ароматное блюдо, идеально подходящее для особых случаев. Нежная ветчина, медленно тушеная в пиве с добавлением ароматных специй и дижонской горчицы, приобретает неповторимый вкус, который сделает ваш праздничный стол по-настоящему особенным, пишет "Фанлла".

Ингредиенты:

ветчина (цельный кусок) — 1 кг;

темное пиво — 500 мл;

дижонская горчица — 3 столовые ложки;

мед — 2 столовые ложки;

лук — 1 штука;

чеснок — 4 зубчика;

гвоздика — 4 штуки;

лавровый лист — 2 штуки;

соль, перец — по вкусу.

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Приготовление:

Шаг 1. Натрите ветчину смесью дижонской горчицы и меда. Оставьте мариноваться на 30 минут.

Шаг 2. На большой сковороде или в кастрюле обжарьте мелко нарезанный лук и измельченный чеснок до золотистого цвета.

Шаг 3. Добавьте ветчину к луку и чесноку, обжарьте со всех сторон до образования корочки.

Шаг 4. Влейте пиво в сковороду, добавьте гвоздику и лавровый лист. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 5. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 1-1,5 часа, периодически поливая ветчину пивным соусом.

Шаг 6. Готовую ветчину выньте из соуса, дайте немного остыть и нарежьте на порционные куски.

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