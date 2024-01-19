Филолог раскрыл одну из самых распространенных ошибок в украинском языке (видео)

Языковед призывает избегать калькированных российских выражений. Впрочем, люди часто ошибаются.

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Украинский филолог Александр Авраменко раскрыл одну из самых распространенных лексических ошибок, которую допускают украинцы. Об этом педагог рассказал в своем экспресс-уроке.

Оказалось, что это использование слова "даний" там, где его не должно быть:

дана ситуація, даний момент.

Это слово только может описывать вещь, которую кто-то кому-то дал (книжка, дана в тимчасове користування).

Александр Авраменко призывает избегать калькированных российских выражений.

Правильно сказать: "ця ситуація", "цей момент".

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Александр Авраменко

Александр Авраменко — известный педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, филолог, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими экспресс-уроками, в которых учит людей говорить без ошибок, искореняя суржик. Авраменко также издает книги для подготовки к различным экзаменам по языку.

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