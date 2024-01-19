Турецкий кекс: рецепт нежнейшей выпечки с заварным кремом

Благодаря пропитке и крему кекс получается очень нежным и буквально тает во рту. Такая выпечка хороша к чаю.

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Хочется чего-то сладкого и вкусного, но вместе с тем простого в приготовлении? Тогда рекомендуем вам попробовать приготовить турецкий кекс по рецепту из кулинарного блога "Простые рецепты".

Турецкий кекс

Ингредиенты:

яйца – 2 шт;

соль – щепотка;

сахар – 200 гр;

ванильный сахар – 1 ч. л;

молоко – 100 мл;

растительное масло – 100 мл;

мука – 200 гр;

разрыхлитель – 1 ч. л;

какао – 1 ст. л;

молоко для пропитки – 200 мл;

Для крема:

молоко – 500 мл;

сахар – 60 гр;

ванилин – 1 ч. л;

крахмал – 1 ст. л;

мука – 1 ст. л;

сливочное масло – 100 гр.

Способ приготовления:

В глубокую миску вбить яйца, добавить щепотку соли, сахар, ванильный сахар, молоко, растительное масло и все очень хорошо перемешать. Добавить муку с разрыхлителем, какао и перелить тесто в форму. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 35 минут.

Для крема смешать молоко, сахар, ванилин, муку, крахмал, сливочное масло и варить до загустения. Готовый кекс полить молоком, сверху выложить крем, посыпать какао и убрать в холодильник на час.

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