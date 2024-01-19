Почему не стоит выбрасывать банановую кожуру: 6 причин

Банановая кожура – один из самых недооцененных продуктов. При правильном использовании она может принести очень много пользы.

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Большинство из нас, очистив банан, не задумываясь, выбрасываюют толстую желтую кожицу. Однако она, как оказалось, обладает массой полезных свойств. Куда можно применить ее, рассказал ресурс Dr. Axe.

Банановая кожура – это внешняя оболочка плода банана. Пищевая ценность побочных продуктов варьируется в зависимости от зрелости фруктов, но обычно они содержат клетчатку, белки и углеводы, а также аминокислоты, антиоксиданты и микроэлементы: фосфор, железо, кальций и магний.

Исследования показывают, что банановая кожура обладает доказанной антиоксидантной активностью и помогает уменьшить повреждение тканей органов свободными радикалами. Она также содержит фитохимические вещества с антимикробной и противовоспалительной активностью. Эти компоненты позволяют использовать банановую кожуру для лечения кожи, волос, зубов, инфекций и многого другого.

Увлажняющий крем для кожи

Натирание кожи банановой кожурой или нанесение ее на лицо в качестве маски может действовать как естественный увлажняющий крем, а также уменьшать отечность, покраснение и раздражение. Хотя конкретных исследований, подтверждающих это, не так много, дерматологи считают, что дубильные вещества и фитонутриенты, содержащиеся в кожуре, могут принести пользу коже.

Средство против морщин

Банановая кожура содержит длинный список фитохимических веществ, таких как полифенолы и каротиноиды, которые способствуют здоровью кожи, борясь с повреждением свободными радикалами. Эти соединения обладают защитным действием и придадут вашей коже более молодой вид.

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Успокаивающее действие

Банановая кожура обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противомикробными свойствами. Исследования показывают, что она оказывает успокаивающее действие на кожу и может помочь облегчить такие заболевания как псориаз и экзема, а также успокаивает укусы насекомых, раны, солнечные ожоги и раздражения.

Кроме того, дубильные вещества в банановой кожуре обладают противомикробной активностью и могут подавлять рост бактерий, вызывающих инфекции.

Здоровье волос

Банановую кожуру можно использовать для придания волосам влаги и блеска. Вы можете просто натереть волосы изнутри кожурой или сделать из нее маску для волос, измельчив ее.

Укрепление десен

Банановая кожура обладает антибактериальными свойствами и может использоваться в качестве зубной пасты для борьбы с зубными инфекциями и улучшения здоровья десен.

Очистка воды

Ученые обнаружили, что банановую кожуру можно использовать для очистки воды. Исследование, опубликованное в журнале Industrial and Engineering Chemistry Research, показало, что измельченная банановая кожура способна удалять свинец и медь из речной воды.

Цветоводы используют банановую кожуру, погружая ее в воду для полива цветов на несколько часов. Такая вода улучшает их рост и защищает от болезней.

Фото: Freepik

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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