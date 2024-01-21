Тосты с авокадо, козьим сыром и черри: рецепт простого и вкусного перекуса

Тосты с овощами и сыром выглядят очень аппетитно. Кроме того, их очень легко приготовить. Они идеально подойдут для здорового и быстрого перекуса в любое время дня.

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Тосты с овощами и сыром — идеальный вариант вкусной и полезной закуски. Сочетание кремового авокадо, пикантного козьего сыра и свежих помидоров на хрустящем тосте является идеальным вариантом как для быстрого перекуса, так и для легкого завтрака, пишут "Факты".

Ингредиенты:

хлеб для тостов — 4 ломтика;

спелое авокадо — 1 штука;

козий сыр — 50 г;

помидоры черри — 100 г;

оливковое масло — для смазывания;

лимонный сок — 1 чайная ложка;

соль, перец — по вкусу;

свежая зелень (например, базилик) — для украшения.

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Приготовление:

Шаг 1. Поджарьте ломтики хлеба в тостере или на сковороде до золотистой корочки.

Шаг 2. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку, выньте мякоть и разомните вилкой. Добавьте лимонный сок, соль и перец по вкусу.

Шаг 3. Помидоры черри нарежьте на половинки или четвертинки.

Шаг 4. Смажьте тосты оливковым маслом, затем равномерно распределите на них пюре из авокадо.

Шаг 5. Сверху выложите козий сыр и помидоры черри.

Шаг 6. Украсьте тосты свежей зеленью перед подачей.

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