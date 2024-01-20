Быстро, просто, невероятно вкусно: фунчоза с курицей и овощами за 20 минут
Все ингредиенты готовятся в одной сковороде и очень быстро. Полноценный обед или ужин будет у вас на столе уже через 15-20 минут.
Фунчоза — это традиционное блюдо азиатской кухни, которое готовится из "стеклянной" рисовой лапши со всевозможными добавками. Кроме специй и соусов к фунчозе добавляют разные овощи, мясо, грибы, морепродукты или разные их сочетания. Простым и вкусным рецептом приготовления рисовой лапши с курицей, сладким перцем, морковью и огурцом поделился сайт "ЯБ Поїла".
Ингредиенты:
- филе куриное – 300 г;
- лапша рисовая – 100 г;
- морковь – 1 шт.;
- перец болгарский – 1-2 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- огурец – 1 шт.;
- соевый соус – 5-6 ст. л.;
- уксус бальзамический – 3 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- перец черный – по вкусу;
- специи – по вкусу;
- масло растительное – для жарки.
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Приготовление
Шаг 1
Приготовьте рисовую лапшу по инструкции на упаковке.
Шаг 2
Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, выложите в сковороду с разогретым маслом и начинайте обжаривать. Как только мясо побелеет, добавьте мелко нарезанный чеснок и перемешайте.
Шаг 3
Морковь натрите как для корейской морковки или нарежьте тонкой соломкой. Добавьте морковь к курице.
Шаг 4
Когда морковь станет мягкой, добавьте нарезанный сладкий перец.
Шаг 5
Когда перец тоже станет мягким, добавьте свежий огурец, нарезанный соломкой. Перемешайте и обжаривайте еще около минуты.
Шаг 6
Влейте соевый соус, бальзамический уксус, добавьте специи и попробуйте на соль. Если соли не хватает, можно добавить еще соевого соуса или щепотку обычной поваренной соли.
Шаг 7
Добавьте в сковороду готовую рисовую лапшу, перемешайте и снимите с огня.
Шаг 8
Фунчоза с курицей и овощами готова. Подавайте ее сразу горячей. Если вы приготовили больше, чем сможете съесть за раз, не беда. Фунчоза останется вкусной и после того, как остынет.
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