Быстро, просто, невероятно вкусно: фунчоза с курицей и овощами за 20 минут

Все ингредиенты готовятся в одной сковороде и очень быстро. Полноценный обед или ужин будет у вас на столе уже через 15-20 минут.

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Фунчоза — это традиционное блюдо азиатской кухни, которое готовится из "стеклянной" рисовой лапши со всевозможными добавками. Кроме специй и соусов к фунчозе добавляют разные овощи, мясо, грибы, морепродукты или разные их сочетания. Простым и вкусным рецептом приготовления рисовой лапши с курицей, сладким перцем, морковью и огурцом поделился сайт "ЯБ Поїла".

Ингредиенты:

филе куриное – 300 г;

лапша рисовая – 100 г;

морковь – 1 шт.;

перец болгарский – 1-2 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

огурец – 1 шт.;

соевый соус – 5-6 ст. л.;

уксус бальзамический – 3 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец черный – по вкусу;

специи – по вкусу;

масло растительное – для жарки.

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Приготовление

Шаг 1

Приготовьте рисовую лапшу по инструкции на упаковке.

Шаг 2

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, выложите в сковороду с разогретым маслом и начинайте обжаривать. Как только мясо побелеет, добавьте мелко нарезанный чеснок и перемешайте.

Шаг 3

Морковь натрите как для корейской морковки или нарежьте тонкой соломкой. Добавьте морковь к курице.

Шаг 4

Когда морковь станет мягкой, добавьте нарезанный сладкий перец.

Шаг 5

Когда перец тоже станет мягким, добавьте свежий огурец, нарезанный соломкой. Перемешайте и обжаривайте еще около минуты.

Шаг 6

Влейте соевый соус, бальзамический уксус, добавьте специи и попробуйте на соль. Если соли не хватает, можно добавить еще соевого соуса или щепотку обычной поваренной соли.

Шаг 7

Добавьте в сковороду готовую рисовую лапшу, перемешайте и снимите с огня.

Шаг 8

Фунчоза с курицей и овощами готова. Подавайте ее сразу горячей. Если вы приготовили больше, чем сможете съесть за раз, не беда. Фунчоза останется вкусной и после того, как остынет.

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