"Родитель и ребенок в миске": секрет вкусного японского блюда из доступных продуктов
Не выбирайте между яйцом и курицей – приготовьте традиционное японское блюдо Оякодон, которое часто подают в семейных ресторанах страны Восходящего солнца.
"Оякодон" буквально переводится как "родитель и ребенок в миске". Слово "оя" означает курицу, "ко" – это яйцо, а "дон" – миска риса, без которой не обходится ни одна японская трапеза. О том, как легко и просто приготовить оякодон, рассказал сайт Smachno.in.ua.
Оякодон подается в виде миски риса, на которую кладется омлет из вареной или тушеной курицы, яйца и часто лука. Все это заливается сладковатым соусом на основе соевого соуса, рисового вина (мирин) и даше (японского бульона). Яйца добавляют в конце приготовления и часто оставляют их полужидкими, что придает блюду нежную текстуру.
Оякодон часто подается в специализированных ресторанах "донбурия" (миски с рисом) и в японских семейных ресторанах. Готовится оякодон легко и быстро.
Ингредиенты:
- куриные бедра — 550 г (или мясо без костей и кожи – 400 г);
- репчатый лук – 150 г;
- яйца – 4 шт.;
- вода или любой бульон (в оригинале бульон даши) – полстакана;
- белое полусладкое вино (в оригинале мирин) – 4 ст. л.;
- соевый соус – 6 ст. сл.;
- сахар – 2 неполные ст. сл.;
- рис – 1 стакан;
- порезанный зеленый лук – 2-3 ст. л.
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Приготовление
Шаг 1
Рис промойте несколько раз в холодной воде и отварите до готовности.
Шаг 2
Куриное мясо отделите от костей и кожи и нарежьте на небольшие кусочки.
Шаг 3
Лук нарежьте соломкой или полукольцами.
Шаг 4
Яйца размешайте вилкой до однородности, добавьте измельченный зеленый лук.
Шаг 5
В сковороду налейте воду, вино, соевый соус, добавьте сахар. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, периодически помешивая.
Если хотите получить более аутентичный вкус, вместо воды используйте процеженный бульон из копченой скумбрии, вяленой мелкой рыбки, сушеных грибов шиитаке и морских водорослей для суши. Но даже если вы возьмете простой овощной или куриный бульон, поверьте, будет очень вкусно!
Шаг 6
Добавьте в сковороду репчатый лук и готовьте еще пару минут.
Шаг 7
Выложите в сковороду куриное мясо, продолжайте готовить еще примерно 7-8 минут.
Шаг 8
Вылейте в сковороду яйца и накройте крышкой. Уменьшите огонь до минимального и готовьте еще минутку. Затем снимите с плиту и оставьте под крышкой еще на минуту.
Шаг 9
В пиалы или глубокие порционные миски выложите рис, а сверху омлет из "родителя и ребенка". Полейте сверху соусом, который остался в сковороде, и сразу подавайте к столу.
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