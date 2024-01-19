"Родитель и ребенок в миске": секрет вкусного японского блюда из доступных продуктов

Не выбирайте между яйцом и курицей – приготовьте традиционное японское блюдо Оякодон, которое часто подают в семейных ресторанах страны Восходящего солнца.

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"Оякодон" буквально переводится как "родитель и ребенок в миске". Слово "оя" означает курицу, "ко" – это яйцо, а "дон" – миска риса, без которой не обходится ни одна японская трапеза. О том, как легко и просто приготовить оякодон, рассказал сайт Smachno.in.ua.

Оякодон подается в виде миски риса, на которую кладется омлет из вареной или тушеной курицы, яйца и часто лука. Все это заливается сладковатым соусом на основе соевого соуса, рисового вина (мирин) и даше (японского бульона). Яйца добавляют в конце приготовления и часто оставляют их полужидкими, что придает блюду нежную текстуру.

Оякодон часто подается в специализированных ресторанах "донбурия" (миски с рисом) и в японских семейных ресторанах. Готовится оякодон легко и быстро.

Ингредиенты:

куриные бедра — 550 г (или мясо без костей и кожи – 400 г);

репчатый лук – 150 г;

яйца – 4 шт.;

вода или любой бульон (в оригинале бульон даши) – полстакана;

белое полусладкое вино (в оригинале мирин) – 4 ст. л.;

соевый соус – 6 ст. сл.;

сахар – 2 неполные ст. сл.;

рис – 1 стакан;

порезанный зеленый лук – 2-3 ст. л.

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Приготовление

Шаг 1

Рис промойте несколько раз в холодной воде и отварите до готовности.

Шаг 2

Куриное мясо отделите от костей и кожи и нарежьте на небольшие кусочки.

Шаг 3

Лук нарежьте соломкой или полукольцами.

Шаг 4

Яйца размешайте вилкой до однородности, добавьте измельченный зеленый лук.

Шаг 5

В сковороду налейте воду, вино, соевый соус, добавьте сахар. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, периодически помешивая.

Если хотите получить более аутентичный вкус, вместо воды используйте процеженный бульон из копченой скумбрии, вяленой мелкой рыбки, сушеных грибов шиитаке и морских водорослей для суши. Но даже если вы возьмете простой овощной или куриный бульон, поверьте, будет очень вкусно!

Шаг 6

Добавьте в сковороду репчатый лук и готовьте еще пару минут.

Шаг 7

Выложите в сковороду куриное мясо, продолжайте готовить еще примерно 7-8 минут.

Шаг 8

Вылейте в сковороду яйца и накройте крышкой. Уменьшите огонь до минимального и готовьте еще минутку. Затем снимите с плиту и оставьте под крышкой еще на минуту.

Шаг 9

В пиалы или глубокие порционные миски выложите рис, а сверху омлет из "родителя и ребенка". Полейте сверху соусом, который остался в сковороде, и сразу подавайте к столу.

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