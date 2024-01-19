Как часы: 3 продукта, которые помогут поддерживать здоровье сердца

Поддержание сердца в отличной форме — важная часть долгой и здоровой жизни. И один из наиболее важных шагов, которые необходимо предпринять на этом пути — это начать сбалансировано питаться.

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Помимо ограничения потребления нездоровых продуктов, которые могут нанести ущерб сердечно-сосудистой системе и закупорить артерии, важно добавлять в свою тарелку продукты, полезные для сердца. К счастью, существует множество вкусных и простых продуктов, которые вы можете включить в свой ежедневный рацион. Об этом пишет She Finds.

Эксперт по питанию Джесси Федер рассказал о том, что жирная рыба, овсянка и орехи — идеальные продукты для здоровья вашего сердца.

Жирная рыба

Регулярное добавление жирной рыбы в свой рацион — одно из лучших решений, которые вы можете принять для здоровья сердца. Одни из лучших вариантов – анчоусы, сельдь, скумбрию, сардины и лосось.

"Жирная рыба, такая как лосось, богата полезными жирами, особенно жирными кислотами омега-3", — говорит Федер. "Большое количество полезных жиров может помочь снизить уровень "плохого" холестерина, а также повысить уровень "хорошего" холестерина. Это может предотвратить закупорку артерий и со временем улучшить здоровье сердца".

Овсянка

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Овсянка — один из вкусных и полезных вариантов завтрака. Овес очень полезен для здоровья всего организма, особенно для сердца, а все благодаря содержанию клетчатки.

"Овес является отличным источником растворимой клетчатки и, как известно, помогает снизить уровень холестерина", — говорит эксперт. "Большое количество растворимой клетчатки в овсянке может помочь абсорбировать холестерин из желудочно-кишечного тракта и предотвратить закупорку артерий с течением времени". Кроме того, овес также является одним из лучших сложных углеводов, которые вы можете есть, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Орехи

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Когда дело доходит до здорового перекуса, то нет ничего лучше, чем орехи. Эти вкусные, хрустящие продукты могут творить чудеса с вашим организмом. Многочисленные преимущества для здоровья делают их отличным выбором даже для снижения веса. Федер говорит, что орехи также идеальный продукт для здоровья сердца.

"Орехи — отличный источник как нерастворимой клетчатки, так и полезных жиров", — говорит он. Как и жирная рыба, полезные жиры и клетчатка отлично подходят для снижения уровня плохого холестерина и повышения уровня хорошего холестерина, что может помочь предотвратить закупорку артерий и улучшить здоровье сердца. Однако Федер предупреждает тех, кто следит за своим весом: "Важно съедать одну или две горсти орехов, поскольку они очень калорийны".

В стремлении к здоровому сердцу очень важно помнить, что не существует волшебной пищи, которая могла бы решить все ваши проблемы и предотвратить болезни. Чтобы вести максимально здоровый образ жизни, важно придерживаться здоровых привычек. Тем не менее, ваше питание, безусловно, является отличным началом. Заменив вредные продукты, этими более здоровыми вариантами, вы сделаете шаг к укреплению сердца.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.