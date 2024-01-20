Невероятные пончики: узнайте, какой ингредиент делает их такими вкусными

Творожные пончики — это вкусное и изысканное угощение, которое готовится без особых усилий. Попробуйте, и вы убедитесь в этом сами.

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Творожные пончики — это восхитительное лакомство, которое идеально подходит для завтрака с чашечкой кофе или дневного перекуса. Их особенность в простоте приготовления и минимальном количестве ингредиентов. Даже если вы новичок в кулинарии, с этим рецептом вы справитесь без труда. Вам понадобится всего несколько основных продуктов, которые обычно есть в каждом доме, а на приготовление уйдет меньше получаса. Рецептом вкусных творожных пончиков поделился сайт Smachno.ua.

Ингредиенты:

творог – 250 г;

яйца – 2 шт.;

мука – 6 ст. л.;

сахар – 3,5 ст. л.;

сода – 0,5 ч. л.;

соль – меньше половины чайной ложки;

растительное масло – для жарки;

сахарная пудра – для посыпки.

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Приготовление

Шаг 1

В глубокой миске разотрите творог деревянной ложкой до однородной гладкой массой. При желании можно заморочиться и протереть творог через сито, но это не обязательно.

Шаг 2

Взбейте венчиком яйца с сахаром и солью до однородности.

Шаг 3

Влейте яйца в творог, добавьте соду и хорошо перемешайте.

Шаг 4

Добавьте просеянную муку и замесите тесто. Скатайте из теста шарики диаметром примерно 3 см. Каждый шарик немного приплюсните и сделайте пальцами с двух сторон по центру углубление, чтобы середина пончика была тоньше, чем края. Так ваши пончики лучше прожарятся и в середине гарантировано не будет сырого теста.

Шаг 5

Разогрейте казан или кастрюлю с растительным маслом. Масла должно быть столько, чтобы пончик мог плавать, не касаясь дна. Выкладывайте пончики в кипящее масло и обжаривайте около 3 минут до красивого золотистого цвета.

Шаг 6

Готовые пончики выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Когда жир впитается, переложите пончики на тарелку и посыпьте сахарной пудрой.

По желанию готовые творожные пончики можно полить разноцветной глазурью. Это будет не только вкусно, но и очень красиво.

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