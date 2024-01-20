Невероятные пончики: узнайте, какой ингредиент делает их такими вкусными
Творожные пончики — это вкусное и изысканное угощение, которое готовится без особых усилий. Попробуйте, и вы убедитесь в этом сами.
Творожные пончики — это восхитительное лакомство, которое идеально подходит для завтрака с чашечкой кофе или дневного перекуса. Их особенность в простоте приготовления и минимальном количестве ингредиентов. Даже если вы новичок в кулинарии, с этим рецептом вы справитесь без труда. Вам понадобится всего несколько основных продуктов, которые обычно есть в каждом доме, а на приготовление уйдет меньше получаса. Рецептом вкусных творожных пончиков поделился сайт Smachno.ua.
Ингредиенты:
- творог – 250 г;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 6 ст. л.;
- сахар – 3,5 ст. л.;
- сода – 0,5 ч. л.;
- соль – меньше половины чайной ложки;
- растительное масло – для жарки;
- сахарная пудра – для посыпки.
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Приготовление
Шаг 1
В глубокой миске разотрите творог деревянной ложкой до однородной гладкой массой. При желании можно заморочиться и протереть творог через сито, но это не обязательно.
Шаг 2
Взбейте венчиком яйца с сахаром и солью до однородности.
Шаг 3
Влейте яйца в творог, добавьте соду и хорошо перемешайте.
Шаг 4
Добавьте просеянную муку и замесите тесто. Скатайте из теста шарики диаметром примерно 3 см. Каждый шарик немного приплюсните и сделайте пальцами с двух сторон по центру углубление, чтобы середина пончика была тоньше, чем края. Так ваши пончики лучше прожарятся и в середине гарантировано не будет сырого теста.
Шаг 5
Разогрейте казан или кастрюлю с растительным маслом. Масла должно быть столько, чтобы пончик мог плавать, не касаясь дна. Выкладывайте пончики в кипящее масло и обжаривайте около 3 минут до красивого золотистого цвета.
Шаг 6
Готовые пончики выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Когда жир впитается, переложите пончики на тарелку и посыпьте сахарной пудрой.
По желанию готовые творожные пончики можно полить разноцветной глазурью. Это будет не только вкусно, но и очень красиво.
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