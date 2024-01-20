Роскошный завтрак за 10 минут: этот вкусный скрэмбл превзойдет ваши ожидания
Воздушный, нежный скрэмбл из яиц с бужениной и зеленым луком готовится всего за 10 минут.
Яичница скрэмбл с бужениной и зеленым луком – это простой и в то же время изысканный вариант завтрака, который удивит вас своим вкусом и легкостью приготовления. Всего за 10 минут вы получите питательное и ароматное блюдо, которое идеально подойдет для начала дня. Комбинация нежных яиц, ароматной буженины и свежего зеленого лука создает гармоничный вкус, который понравится каждому. Этот рецепт – отличный способ разнообразить ваше утреннее меню и порадовать себя и своих близких чем-то особенным. Рецептом яичницы срембл поделился сайт Cookpad.
Ингредиенты
- яйца – 3 шт.;
- буженина – 150 г;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- зеленый лук – несколько перьев;
- соль – по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1
Нарежьте буженину кубиками.
Шаг 2
Мелко нарежьте перья зеленого лука.
Шаг 3
В миску разбейте яйца, посолите и взбейте вилкой до однородности.
Шаг 4
Налейте на сковороду с антипригарным покрытием растительное масло и поставьте на средний огонь. Выложите в сковороду буженину и обжарьте до такого состояния, которое вам по вкусу.
Шаг 5
Вылейте в сковороду яйца и сразу начинайте активно перемешивать содержимое. Чтобы консистенция яичницы была нежной, выключите огонь, как только яйца схватятся – примерно через 10 секунд.
Шаг 6
Готовую яичницу-скрэмбл сразу выложите на тарелку, чтобы она не пересушилась, пока сковорода остывает.
Шаг 7
Подавайте скрэмбл горячим, обильно посыпав зеленым луков. Подайте к яичница овощной салат и хрустящие тосты для гармонии вкусов и текстур. Приятного аппетита!
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