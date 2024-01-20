Мясо просто тает во рту: секреты приготовления утиного конфи

Утиное конфи – это кулинарное произведение искусства, которое сочетает в себе традиции французской кухни с современными кулинарными техниками.

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Конфи – это способ приготовления утиных ножек, вареных в утином жире при низкой температуре, который делает даже самое жесткое мясо очень нежным. Блюдо выходит деликатным и необычным. Сверху получается хрустящая золотистая корочка, а мясо просто тает во рту. Рецептом утиного конфи поделился сайт Food&Mood.

Первые упоминания о конфи восходят к средневековью, когда этот метод использовался как способ консервации. Но со временем утиное конфи стало изысканным блюдом, которое ценят гурманы во всем мире.

Ингредиенты:

утиные ножки (голень и бедра) – 2 штуки;

крупная соль – 2 чайные ложки;

черный перец – 0,5 чайной ложки;

измельченный чеснок – 3 зубчика;

веточки тимьяна, мелко нарезанные – 4 штуки;

утиный жир – 3 чашки;

лавровый лист – 2 штуки;

яблоко или апельсин – 1 шт.;

сливочное масло – 1 ст.л.;

мед – 1 ст.л.

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Приготовление

Шаг 1

Толстой иголкой наколите всю поверхность кожи на утиной ножке, постарайтесь при этом не задеть мясо. Это нужно, чтобы жир из кожи мог вытапливаться и свободно выходить наружу. Корочка при этом получится тонкой и хрустящей.

Шаг 2

Смешайте соль, перец, чеснок и тимьян. Хорошо натрите мясо этой смесью специй.

Шаг 3

Положите мясо в пакет или стеклянную посуду с крышкой и уберите мариноваться в холодильник минимум на сутки, а лучше на 36 часов.

Шаг 4

Разогрейте духовку до 90 градусов.

Шаг 5

Пока греется духовка, вытопите утиный жир. Выложите его в кастрюлю с толстым дном и нагревайте, не давая закипеть.

Шаг 6

Когда жир вытопится, снимите кастрюлю с огня и дайте жиру немного остыть.

Шаг 7

Положите ножки кожей вверх в глубокую форму для запекания с крышкой. Залейте жиром так, чтобы он полностью покрыл их.

Шаг 8

Добавьте к мясу лавровый лист, накройте форму крышкой и отправьте в духовку.

Шаг 9

Готовьте 5-6 часов или до тех пор, пока мясо не будет легко протыкаться ножом.

Шаг 10

Готовые ножки осторожно достаньте из формы и выложите на бумажное полотенце.

Шаг 11

Тем временем растапливаем на сковороде сливочное масло с медом. Яблоко или апельсин режем на кружочки.

Шаг 12

Когда на поверхности медово-масляной смеси появятся пузыри, кладем туда кружочки фруктов и карамелизуем их по 2 минуты с каждой стороны.

Шаг 13

На сервировочные тарелки выложите карамелизированные фрукты, а сверху на них – ножки конфи. Полейте оставшейся на сковороде карамелью.

Подача утиного конфи Фото: Food & Mood

Подавайте утиное конфи с картофелем или зеленым салатом и наслаждайтесь каждым кусочком этого кулинарного шедевра.

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