Мясо просто тает во рту: секреты приготовления утиного конфи
Утиное конфи – это кулинарное произведение искусства, которое сочетает в себе традиции французской кухни с современными кулинарными техниками.
Конфи – это способ приготовления утиных ножек, вареных в утином жире при низкой температуре, который делает даже самое жесткое мясо очень нежным. Блюдо выходит деликатным и необычным. Сверху получается хрустящая золотистая корочка, а мясо просто тает во рту. Рецептом утиного конфи поделился сайт Food&Mood.
Первые упоминания о конфи восходят к средневековью, когда этот метод использовался как способ консервации. Но со временем утиное конфи стало изысканным блюдом, которое ценят гурманы во всем мире.
Ингредиенты:
- утиные ножки (голень и бедра) – 2 штуки;
- крупная соль – 2 чайные ложки;
- черный перец – 0,5 чайной ложки;
- измельченный чеснок – 3 зубчика;
- веточки тимьяна, мелко нарезанные – 4 штуки;
- утиный жир – 3 чашки;
- лавровый лист – 2 штуки;
- яблоко или апельсин – 1 шт.;
- сливочное масло – 1 ст.л.;
- мед – 1 ст.л.
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Приготовление
Шаг 1
Толстой иголкой наколите всю поверхность кожи на утиной ножке, постарайтесь при этом не задеть мясо. Это нужно, чтобы жир из кожи мог вытапливаться и свободно выходить наружу. Корочка при этом получится тонкой и хрустящей.
Шаг 2
Смешайте соль, перец, чеснок и тимьян. Хорошо натрите мясо этой смесью специй.
Шаг 3
Положите мясо в пакет или стеклянную посуду с крышкой и уберите мариноваться в холодильник минимум на сутки, а лучше на 36 часов.
Шаг 4
Разогрейте духовку до 90 градусов.
Шаг 5
Пока греется духовка, вытопите утиный жир. Выложите его в кастрюлю с толстым дном и нагревайте, не давая закипеть.
Шаг 6
Когда жир вытопится, снимите кастрюлю с огня и дайте жиру немного остыть.
Шаг 7
Положите ножки кожей вверх в глубокую форму для запекания с крышкой. Залейте жиром так, чтобы он полностью покрыл их.
Шаг 8
Добавьте к мясу лавровый лист, накройте форму крышкой и отправьте в духовку.
Шаг 9
Готовьте 5-6 часов или до тех пор, пока мясо не будет легко протыкаться ножом.
Шаг 10
Готовые ножки осторожно достаньте из формы и выложите на бумажное полотенце.
Шаг 11
Тем временем растапливаем на сковороде сливочное масло с медом. Яблоко или апельсин режем на кружочки.
Шаг 12
Когда на поверхности медово-масляной смеси появятся пузыри, кладем туда кружочки фруктов и карамелизуем их по 2 минуты с каждой стороны.
Шаг 13
На сервировочные тарелки выложите карамелизированные фрукты, а сверху на них – ножки конфи. Полейте оставшейся на сковороде карамелью.
Подавайте утиное конфи с картофелем или зеленым салатом и наслаждайтесь каждым кусочком этого кулинарного шедевра.
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