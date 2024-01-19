Читайте состав: 3 ингредиента в шампуне, которые приводят к выпадению волос

Выпадение волос может быть вполне естественным процессом, а может свидетельствовать о неправильном уходе. Перед покупкой шампуня обязательно читайте состав, чтобы знать, какие ингредиенты в него входят.

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В холодные месяцы выпадение и истончение волос может вызывать беспокойство. Чтобы найти наиболее эффективное решение для ваших проблем с волосами, важно обращаться к дерматологу или трихологу. Но изначально нужно уметь выбирать безопасные средства по уходу за волосами. Врачи и эксперты по волосам поделились тремя ингредиентами шампуня, которые могут вызвать и усугубить выпадение или истончение волос. Об этом пишет She Finds.

Силиконы

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Силиконы, обычно встречающиеся в шампунях, часто считаются полезными из-за их способности усиливать блеск и блеск. Однако дерматолог Энрицца П. Фактор подчеркивает, что их вредное воздействие на здоровье кожи головы не следует игнорировать, поскольку они могут подавить ее способность получать необходимое питание. "Силиконы в шампуне могут вызвать выпадение волос, поскольку они покрывают кожу головы и препятствуют впитыванию питательных веществ", — предупреждает она.

Парабены

По словам Фактор, присутствие парабенов в шампунях может привести к множеству проблем с волосами. К ним относятся "сухость и раздражение кожи головы", а также "выцветание и выпадение волос". Поскольку они "в целом небезопасны", говорит дерматолог, "лучше избегать парабенов, пока не доказано обратное".

Хлорид натрия

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По словам дерматолога Йорама Харта хлорид натрия, частый компонент шампуней массового производства, не рекомендуется женщинам, страдающим от выпадения или истончения волос.

Обычно используемый для загущения шампуней и кондиционеров, он может "сушить кожу головы, вызывая покраснение и зуд", отмечает Харт, и это раздражение кожи головы может "повредить волосяные фолликулы и вызвать еще большее выпадение волос".

Какие же более полезные ингредиенты, способствующие росту волос, должны присутствовать в вашем шампуне?

Биотин

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Биотин — важное питательное вещество, которое часто содержится в таких продуктах, как яйца, брокколи, бананы и молоко. По словам эксперта по волосам Ганимы Абдуллы, многие люди с возрастом принимают биотин в качестве добавки, чтобы укрепить свои локоны. Если вы также используете шампунь с биотином в качестве основного ингредиента, то действительно ощутите все преимущества этого витамина. "Биотин — это ингредиент, который следует искать в шампуне, если вы хотите, чтобы волосы были более крепкими, густыми и здоровыми", — говорит Абдулла.

Абдулла подчеркивает преимущества использования шампуня, содержащего биотин, в ежедневный уход за волосами для ускорения роста волос, облегчения дискомфорта, связанного с зудом кожи головы и смягчение других проблем, связанных с волосами, часто возникающих в зимний период. "Его можно не только принимать в качестве добавки, но и использовать как основной ингредиент в шампуне".

Пила Пальметто

По словам эксперта по волосам Ребекки Хилтон, добавление пальметто в ваш шампунь может оказаться полезным для уменьшения выпадения волос, поскольку это очень популярный ингредиент в сфере ухода за волосами.

"Пальметто — это натуральный экстракт ягод растения Serenoa repens, который веками использовался для лечения различных заболеваний, включая выпадение волос", — объясняет она.

Дерматолог Элейн Кунг подчеркивает, что выбор правильного шампуня для ваших волос имеет решающее значение, поскольку "шампуни не только очищают кожу головы, но, несомненно, предотвращают повреждение волосяных фолликул".

Многие заболевания кожи головы также "лечатся активными ингредиентами, которые добавляются в состав шампуней", говорит она. Эксперт подытожила, что "шампуни обычно состоят из 10–30 ингредиентов, хотя доступны продукты, содержащие всего четыре ингредиента".

Эксперты советуют, до того как вы получите рекомендации врача по индивидуальному уходу за волосами и кожей головы, обратите внимание на шампуни, содержащие биотин и пальметто.

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