"Годзилла" в форме ВС РФ: россиянин смастерил из снега зеленый символ 2024 года (фото)

Российский символ нового года, по мнению гражданина РФ, — это зеленый дракон в военной форме. Дракон превратится в лужу после ближайшего потепления, потому что сделан из снега.

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Житель Белгородской области решил слепить из снега скульптуру в честь символа нового 2024 года. Мужчина взялся за работу и смастерил символического зеленого "дракона", который одновременно был похож на мифическое существо Годзиллу и на морского пехотинца ВС РФ. Фотографии со снежным произведением опубликовали в Telegram-канале информационного агентства УНИАН.

В заметке разместили три фотографии, которые в разных ракурсах показывают результат работы жителя Белгородщины. Первое изображение сделано в анфас и в полный рост. На нем можно увидеть детали "дракона" — полосатая тельняшка, фуражка с эмблемой в форме якоря, военная форма, на которой выведена буква Z.

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Фигура "Годзиллы" также "обута" в массивные черные сапоги и показывает зрителям сжатый кулак.

Снежный символ года в РФ — дракон в военной форме Фото: УНИАН

На других двух изображениях — символ нового года в полуанфас и вид со спины. Они дают возможность рассмотреть хвост с зубчатым гребнем, а также еще одну эмблему с якорем.

Дракон в военной форме ВС РФ — полуанфас Фото: УНИАН Дракон в военной форме ВС РФ — как выглядит хвост Фото: УНИАН

В заметке УНИАН не указан источник, в котором отыскали фотографии с зеленым "драконом". Также не указано, когда именно была сделана фотография и как зовут снежного скульптора.

События в РФ — детали творчества россиян

Отметим, ранее Фокус рассказывал о других примерах скульптурных объектов, которые создавали рядовые россияне. Например, 28 декабря 2022 года житель российской глубинки смастерил фигуру из дерьма — на вид она была похожа на зайца или кролика, символа нового 2023 года. Автор — житель Якутии, который заявил, что материал собирал в теплое время года: к этому процессу присоединился он сам и его сосед. Этот же автор в 2021 году представил другую композицию — тогда его вдохновил другой символ нового года — тигр.

Несколькими днями ранее, 6 декабря 2022 года, творчество проявили российские чиновники из Читы. В частности, в СМИ сообщили, что россияне потратили 8,6 млн рублей, чтобы установить посреди города ледовые фигуры солдат ВС РФ. Указывалось, что фигур было 24 и цель их установки — поднятие патриотического духа среди россиян.

Между тем в ноябре 2023 года с фигурами российских солдат начали происходить курьезы. Например, стало известно о судьбе плаката, на котором был изображен погибший оккупант: им накрыли кучу мусора в городе Пенза. В январе 2024 года кто-то пошутил с россиянкой, которая отправила на войну сына-медика: кто-то прислал ей урну с прахом пока живого солдата.