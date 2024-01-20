Между Лондоном и Калькуттой: удивительный суп британской колониальной кухни
Маллигатони – это не просто суп, а настоящее кулинарное путешествие, сочетающее в себе богатство ингредиентов и многовековую историю. Это блюдо позволяет ощутить гармонию вкусов и ароматов, свойственных британской колониальной кухне с индийскими мотивами.
Название этого богатого супа происходит от тамильского слова "милагутаннир", что означает "перечный водяной суп". В его основе лежит куриный бульон с большим количеством специй, что придает супу пикантный вкус и потрясающий аромат. Ключевые ингредиенты Маллигатони – это курица, лук, морковь, сельдерей и рис, а также такие специи, как карри и кориандр. Рецептом супа Маллигатони поделился сайт Shef Donna.
Особенность этого супа в его густоте и насыщенности. Традиционно Маллигатони готовится с рисом, что делает его не только ароматным, но и сытным блюдом. По желанию курицу в рецепте можно заменить бараниной или говядиной. В суп часто добавляют яблоки или сухофрукты, что добавляет ему сладких ноток и контраста вкусов.
Ингредиенты:
- куриные бедрышки без кожи – 750 г;
- вода – 2 литра;
- яблоки – 2 шт.;
- большая луковица – 1 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- сельдерей – 3 стебля;
- чеснок – 2 зубчика;
- рис – 100 г;
- черный перец – 0,5 ч.л.;
- хлопья чили – щепотка;
- молотая сладкая паприка – 2 ч. л.;
- тмин – 1 ч. л.;
- кориандр – 1 ч. л.;
- орегано – 1 ч. л.;
- карри – 1 ч. л.;
- сливочное масло – 1 ст. л.;
- оливковое масло – 1 ст.л.;
- соль – по вкусу;
- сливки – по желанию.
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Приготовление
Шаг 1
В кастрюле с толстым дном нагрейте сливочное и оливковое масло. Добавьте мелко нарезанные сельдерей, лук и морковь. Посолите и готовьте на среднем огне примерно 15 минут. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще минуту.
Шаг 2
Насыпьте все специи в ступку, хорошо разотрите и добавьте в кастрюлю. Обжаривайте овощи со специями 5-7 минут.
Шаг 3
Добавьте курицу в кастрюлю, залейте кипятком и варите на слабом огне около часа.
Шаг 4
Когда курица сварится, достаньте ее из супа, отделите мясо от костей и разберите на волокна.
Шаг 5
Добавьте в кастрюлю рис и продолжайте готовить суп на медленном огне.
Шаг 6
Яблоки очистите от кожуры, нарежьте кубиками и добавьте в суп.
Шаг 7
Через минут 5 добавьте в суп куриное мясо и варите еще минут 15 до готовности риса.
Шаг 8
Попробуйте на соль и при необходимости досолите. По желанию, за пару минут до готовности добавьте стакан жирных сливок. Как только суп начнет закипать, снимите кастрюлю с огня, чтобы сливки не свернулись.
Шаг 9
Разлей куриный суп маллигатони по тарелкам, посыпьте резаной зеленью и подавайте горячим. Приятного аппетита!
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