Между Лондоном и Калькуттой: удивительный суп британской колониальной кухни

Маллигатони – это не просто суп, а настоящее кулинарное путешествие, сочетающее в себе богатство ингредиентов и многовековую историю. Это блюдо позволяет ощутить гармонию вкусов и ароматов, свойственных британской колониальной кухне с индийскими мотивами.

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Название этого богатого супа происходит от тамильского слова "милагутаннир", что означает "перечный водяной суп". В его основе лежит куриный бульон с большим количеством специй, что придает супу пикантный вкус и потрясающий аромат. Ключевые ингредиенты Маллигатони – это курица, лук, морковь, сельдерей и рис, а также такие специи, как карри и кориандр. Рецептом супа Маллигатони поделился сайт Shef Donna.

Особенность этого супа в его густоте и насыщенности. Традиционно Маллигатони готовится с рисом, что делает его не только ароматным, но и сытным блюдом. По желанию курицу в рецепте можно заменить бараниной или говядиной. В суп часто добавляют яблоки или сухофрукты, что добавляет ему сладких ноток и контраста вкусов.

Ингредиенты:

куриные бедрышки без кожи – 750 г;

вода – 2 литра;

яблоки – 2 шт.;

большая луковица – 1 шт.;

морковь – 2 шт.;

сельдерей – 3 стебля;

чеснок – 2 зубчика;

рис – 100 г;

черный перец – 0,5 ч.л.;

хлопья чили – щепотка;

молотая сладкая паприка – 2 ч. л.;

тмин – 1 ч. л.;

кориандр – 1 ч. л.;

орегано – 1 ч. л.;

карри – 1 ч. л.;

сливочное масло – 1 ст. л.;

оливковое масло – 1 ст.л.;

соль – по вкусу;

сливки – по желанию.

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Приготовление

Шаг 1

В кастрюле с толстым дном нагрейте сливочное и оливковое масло. Добавьте мелко нарезанные сельдерей, лук и морковь. Посолите и готовьте на среднем огне примерно 15 минут. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще минуту.

Шаг 2

Насыпьте все специи в ступку, хорошо разотрите и добавьте в кастрюлю. Обжаривайте овощи со специями 5-7 минут.

Шаг 3

Добавьте курицу в кастрюлю, залейте кипятком и варите на слабом огне около часа.

Шаг 4

Когда курица сварится, достаньте ее из супа, отделите мясо от костей и разберите на волокна.

Шаг 5

Добавьте в кастрюлю рис и продолжайте готовить суп на медленном огне.

Шаг 6

Яблоки очистите от кожуры, нарежьте кубиками и добавьте в суп.

Шаг 7

Через минут 5 добавьте в суп куриное мясо и варите еще минут 15 до готовности риса.

Шаг 8

Попробуйте на соль и при необходимости досолите. По желанию, за пару минут до готовности добавьте стакан жирных сливок. Как только суп начнет закипать, снимите кастрюлю с огня, чтобы сливки не свернулись.

Шаг 9

Разлей куриный суп маллигатони по тарелкам, посыпьте резаной зеленью и подавайте горячим. Приятного аппетита!

Куриный суп Маллигатони Фото: shefdonna.com

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