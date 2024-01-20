Как приготовить потрясающий десерт за час: доставайте из морозилки летние ягооды
Ягодная галета – это удивительно простое, но в то же время элегантное блюдо, которое можно готовить круглый год.
Ягодная галета сочетает в себе хрустящее тесто и сладкую, сочную начинку из ягод. Этот десерт идеально подходит для чаепития или в качестве изысканного завершения ужина. Приготовление галеты не требует особых кулинарных навыков и займет не более часа вашего времени. В этом рецепте можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды. Рецептом вкуснейшей ягодной галеты поделился сайт Sweet Twittes.
Ингредиенты
Тесто:
- пшеничная мука – 3/4 стакана;
- кукурузная мука – 1/4 стакана;
- сахар – 1/4 стакана, плюс немного для посыпки;
- морская соль – 1/4 чайной ложки;
- сливочное масло (холодное) – 50 г, нарезать на кусочки;
- большое яйцо, разделенное на желток и белок – 1 шт.;
- ледяная вода – 3 столовые ложки.
Для начинки:
- смесь ягод (клубника, черника или другие доступные ягоды) – 2 стакана;
- сахар – 2 столовые ложки;
- кукурузный крахмал – 2 столовые ложки;
- сироп из абрикосового варенья – 2 столовые ложки.
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Приготовление:
Шаг 1
Смешайте муку, кукурузный крахмал, сахар и соль в средней миске. Добавьте сливочное масло и разотрите его с мукой до получения грубой крошки. В другой миске взбейте яичный желток с ледяной водой, затем медленно вливайте в сухую смесь, размешивая до образования теста.
Шаг 2
Сформируйте из теста шар, затем расплющите его в диск, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут. После этого раскатайте тесто между двумя листами пергаментной бумаги в круг диаметром около 20 см и толщиной 3 мм.
Шаг 3
Смешайте ягоды с сахаром и кукурузным крахмалом. Выложите ягодную смесь в центр круга из теста, аккуратно поднимая края теста и прижимая их к ягодам.
Шаг 4
Смажьте края теста взбитым яйцом и посыпьте сахаром. Выпекайте в предварительно разогретой до 190 градусов духовке около 40 минут, пока ягоды не пустят сок и не начнут пузыриться, а корж станет золотисто-коричневым.
Шаг 5
Достаньте галету из духовки и остудите. Нагрейте абрикосовый сироп с чайной ложкой воды, хорошо перемешайте и смажьте ягоды, чтобы они начали блестеть. Нарежьте галету на кусочки и подавайте с мороженым или йогуртом.
Приятного аппетита!
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