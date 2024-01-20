Вы больше не будете покупать чипсы: рецепт домашнего лукового печенья

Блюдо не только вкусное, но и простое в приготовлении, что делает его идеальным выбором для уютных домашних вечеров.

Related video

Откройте для себя простой способ приготовления домашнего лукового печенья, который станет отличной заменой магазинным снекам вроде чипсов и сухариков. Сделать такое печенье в домашних условиях проще простого, и оно обязательно удивит вас своим неповторимым вкусом и ароматом. Рецептом лукового печенья поделился сайт Hyser.

Ингредиенты:

маргарин или сливочное масло – 250 г;

светлое пиво – 1 стакан;

сырок плавленый – 100 г;

репчатый лук – 1 шт.;

мука – 3 стакана;

растительное масло – для жарки;

соль – по вкусу;

молотый красный перец – по желанию;

любые другие специи – по вкусу;

мак, кунжут, лен или паприка – для посыпки.

Читайте также:

Забавное лакомство и простой перекус: как приготовить куриные наггетсы в панировке из чипсов

Карамелизированный луковый соус с чипсами: отличная закуска для пивной вечеринки

Пикантное печенье с оливками: как приготовить вкусную закуску

Приготовление

Шаг 1

На растительном масле обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета.

Шаг 2

Растопите маргарин, добавьте в него обжаренный лук, соль, молотый красный перец и выбранные специи. Можно добавить куркуму и средиземноморские травы для аромата.

Шаг 3

Добавьте тертый плавленый сырок и тщательно перемешайте.

Шаг 4

Влейте пиво и постепенно добавляйте муку, перемешивая до образования эластичного теста.

Шаг 5

Замесите тесто до однородности и оставьте его в холодильнике на час.

Шаг 6

Раскатайте тесто толщиной 2 мм, посыпьте маком, кунжутом, льном или паприкой и слегка прокатайте скалкой, чтобы посыпка вдавилась в тесто.

Шаг 7

Порежьте тесто на квадратики, ромбики или полоски и выложите на противень, застеленный силиконовым ковриком или пергаментом.

Шаг 8

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте до золотистого цвета.

Готовый крекер снимите с противня и дайте остыть.

Подавайте с пивом, томатным соком или вместо хлеба к супу или салату. Приятного аппетита!

Читайте также:

Идеальный перекус: рецепт домашних крекеров с оливками

Быстро и сытно: рецепт лепешек с фаршем и картошкой (видео)

Идеально к пиву: как приготовить настоящие немецкие претцели