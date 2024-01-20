20 января 2024 года: Евтимия Великого - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя гулять после заката, а также давать и брать деньги взаймы. Какая погода сегодня, такой она будет на Масленицу.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого Евтимия Великого. Он жил в V веке. Когда Евтимию было 3 года, его отец умер, а мать отдала малыша на воспитание в монастырь. Там он посвятил свою жизнь Богу, а позже ушел в пустыню. Евтимий пользовался уважением людей и многих наставил на праведный путь.

Также 20 января в Украине – День АР Крым.

Что нельзя делать 20 января:

гулять после заката;

давать и брать деньги взаймы;

браться за тяжелый физический труд.

Народные поверья и приметы:

какая погода сегодня, такой она будет на Масленицу;

мороз — будет холодно еще неделю;

солнечный день — к поздней весне;

на деревьях иней — осенью ждите морозов;

метель — весна будет ранней, но холодной.

День ангела празднуют:

Ефим, Захар, Лев, Лаврентий, Петр, Мирослав, Инна, Римма.

А также в этот день:

1918 год — в Киеве открывается всеукраинский церковный собор;

1943 год — в Виннипеге (Канада) выходит первый номер газеты "Украинское слово";

1958 год — в Лондоне появляются первые полицейские с радарами для определения нарушителей скорости движения на дорогах;

2017 год — 45-м президентом Соединенных Штатов становится Дональд Трамп – старейший на момент первой инаугурации.