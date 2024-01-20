20 января 2024 года: Евтимия Великого - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя гулять после заката, а также давать и брать деньги взаймы. Какая погода сегодня, такой она будет на Масленицу.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святого Евтимия Великого. Он жил в V веке. Когда Евтимию было 3 года, его отец умер, а мать отдала малыша на воспитание в монастырь. Там он посвятил свою жизнь Богу, а позже ушел в пустыню. Евтимий пользовался уважением людей и многих наставил на праведный путь.
Также 20 января в Украине – День АР Крым.
Что нельзя делать 20 января:
- гулять после заката;
- давать и брать деньги взаймы;
- браться за тяжелый физический труд.
Народные поверья и приметы:
- какая погода сегодня, такой она будет на Масленицу;
- мороз — будет холодно еще неделю;
- солнечный день — к поздней весне;
- на деревьях иней — осенью ждите морозов;
- метель — весна будет ранней, но холодной.
День ангела празднуют:
Ефим, Захар, Лев, Лаврентий, Петр, Мирослав, Инна, Римма.
А также в этот день:
1918 год — в Киеве открывается всеукраинский церковный собор;
1943 год — в Виннипеге (Канада) выходит первый номер газеты "Украинское слово";
1958 год — в Лондоне появляются первые полицейские с радарами для определения нарушителей скорости движения на дорогах;
2017 год — 45-м президентом Соединенных Штатов становится Дональд Трамп – старейший на момент первой инаугурации.