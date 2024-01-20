Апельсиновое волшебство: рецепт бретонского сабле, которое тает во рту
Откройте для себя великолепный рецепт бретонского сабле с апельсиновой цедрой, который превращает обычное песочное печенье в настоящий шедевр в мире сладких угощений.
Сабле – это особое песочное тесто, используемое для создания сладких тартов и печенья. Его текстура мягкая и нежная, придавая изделиям из него хрустящий и рассыпчатый характер. Название тесто получило от французского глагола "sabler", что означает движение ладонями при растирании муки с маслом для получения масляно-мучной крошки. Этот восхитительный рецепт бретонского сабле с апельсином был представлен на сайте Smachno.ua.
Ингредиенты:
- сливочное масло (размягченное) – 100 г;
- мука – 140 г;
- сахар – 90 г;
- разрыхлитель – 10 г;
- яичные желтки – 2 шт.;
- цедра половины апельсина – по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1
Взбиваем сахар с размягченным сливочным маслом до белизны.
Шаг 2
В отдельной миске смешиваем муку, разрыхлитель и апельсиновую цедру.
Шаг 3
Соединяем вместе муку и масло с сахаром.
Шаг 4
Добавляем яичные желтки.
Шаг 5
Замешиваем мягкое тесто.
Шаг 6
Выкладываем тесто между двумя листами пергамента и раскатываем в пласт толщиной 5-6 мм.
Шаг 7
Помещаем тесто в холодильник на 30-60 минут.
Шаг 8
Вырезаем из теста кружки и выкладываем на застеленный пергаментом противень (или на силиконовый коврик).
Шаг 9
Выпекаем печенье в разогретой до 170 °С духовке 12-15 минут.
Бретонское сабле с апельсином готово! Можно заваривать чай и звать к столу всех домашних.
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