Фаршированные яйца: 6 простых и вкусных начинок

Яйца — это не только идеальная основа для закусок, но и полезный белок.

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Все мы знаем, насколько полезен белок и как он помогает ощущать себя сытно даже при небольшой калорийности. А еще — он помогает понизить кровяное давление, обогатить наш организм витаминами группы В, а также лецитином, строительным материалом для мембраны клеток, и т. д. Да-да, и это все о яйцах, как правило, куриных. А вот насколько яйца могут стать идеальной основой для создания самых разных на вкус закусок, нам помогут узнать гурманы сайта yasensvit.ua.

Безусловно начинок может быть нескончаемое разнообразие, ведь кулинария — это сплошное творчество. Мы выбрали шесть, который, на наш взгляд, наиболее универсальны. Итак, пять яиц отвариваем вкрутую, разрезаем пополам и отделяем белок от желтка. Далее делаем начинку и полученной смесью заполняем яйца — у нас получилось 10 небольших закусок. Можно подавать к столу.

Яйца с тунцом

Ингредиенты:

5 яиц;

180 г консервированного тунца;

1 луковица;

зелень;

соль, перец — по вкусу.

Лук и зелень нарезать мелко, добавить тунец и желтки, поперчить, посолить. Тщательно перемешать все и полученной заправкой начинить яйца.

Яйца с грибами

Ингредиенты:

5 яиц;

180 г свежих грибов, проще взять шампиньоны, но можно любые другие грибы по вашему вкусу;

1 луковица;

2 ст. л. сливочного масла;

зелень;

соль, перец — по вкусу.

Грибы и лук мелко нарезать, жарить на сливочном масле до готовности. Поперчить, посолить по вкусу. Добавить жареные грибы в желтки и перемешать до однородной консистенции. Украсить фаршированные яйца свежей зеленью.

Яйца с печенью

Ингредиенты:

5 яиц;

200 г куриной печени;

1 луковица;

⅓ ложка горчицы;

1 ст. л. йогурта без добавок;

зелень.

Печень помыть, порезать кусочками, поджарить на небольшом количестве растительного масла. Лук мелко порезать и обжарить с печенью. Приготовленную печень измельчить в блендере, смешать с желтками, горчицей и йогуртом (который можно заменить легким майонезом).

Яйца со свеклой и селедкой

Ингредиенты:

5 яиц;

1 небольшая свекла;

2 филе сельди;

1 ст. л. йогурта;

1 ч. л. сливок;

свежая зелень;

соль, перец — по вкусу.

Отварить свеклу до готовности, почистить и натереть на мелкую терку. Нарезать мелко сельдь, добавить свеклу, йогурт, сливки, желтки. Перемешать все до однородной массы. По вкусу добавить соль, перец. Украсить свежей зеленью.

Яйца с сыром

Ингредиенты:

5 яиц;

100 г мягкого сыра, например, Фета, Филадельфия;

2 ст. л. йогурта;

1 ст. л. нарезанного лука;

соль, перец — по вкусу.

Добавить творог в желтки, растереть их вместе до однородной консистенции. Добавить йогурт и зеленый лук. По вкусу посолить, поперчить.

Яйца с авокадо

Ингредиенты:

5 яиц;

1 авокадо;

1 ст. л. йогурта;

1 ч. л. лимонного сока;

свежая зелень;

соль, перец — по вкусу.

Разрезать авокадо пополам, вынуть косточку, выложить мякоть авокадо в салатник с желтками. Добавить йогурт и лимонный сок. Смешать все ингредиенты до однородной массы. По вкусу добавить соль и перец. Украсить свежей зеленью.

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