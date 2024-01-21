21 января 2024 года: Максимов день - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя пришивать пуговицы, ругаться и ссориться. Ясная погода сегодня – к ранней весне.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Максима Исповедника. Он был настоятелем монастыря и всю свою жизнь прославлял православие. Его проповеди имели огромный успех, многие люди отказались от ереси. За веру и проповеди Максима подвергли мучениям, отправили в заключение на кавказ, где он и умер.
Также 21 января — День объятий.
Что нельзя делать 21 января:
- пришивать пуговицы;
- ругаться, обижаться, ссориться.
Народные приметы и поверья:
- ясная погода – к ранней весне;
- ясная звезда – к морозу;
- тепло на улице — к ранней весне;
- холодный и сухой день – к жаркому лету.
День ангела празднуют:
Агнесса, Анна, Валерьян, Евгений, Иван, Илья, Максим, Тимофей, Феодосий.
Также в этот день:
1790 год – день создания гильотины;
1846 год — напечатают первый номер английской газеты "Лондон Дейли Ньюз";
1934 год – вводят в эксплуатацию Харьковский турбогенераторный завод;
1952 год – итальянские ученые объявляют, что Пизанская башня должна упасть в 2151 году;
1990 год — около трех миллионов украинцев берутся за руки, соединив Ивано-Франковск, Львов и Киев в канун Соединения.