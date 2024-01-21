Надвигается двухдневная магнитная буря: чего ожидать

В ближайшие дни, 23-24 января, начнется двухдневная магнитная буря, которая может оказать влияние. Метеозависимые люди могут ощущать тревожность и раздражительность, а также ухудшение состояния здоровья.

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Магнитная буря – это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Бури длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность, по данным метеорологов, напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Чего ожидать от магнитной бури 23-24 января 2024 года?

Уже через несколько дней, 23 января, начнется двухдневная магнитная буря амплитудой около 4 баллов, что считается магнитной бурей средней интенсивности. В эти дни метеозависимые люди могут испытать склонность к пессимизму, тревожность и неуверенность в будущем, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Также у метеозависимых людей может увеличиться склонность к образованию тромбов, повыситься артериальное давление, нарушиться сон и усилиться мигрень. Лучше в эти дни отказаться от физических нагрузок, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны и пить больше воды.

Также Фокус писал календарь магнитных бурь на январь 2024 года