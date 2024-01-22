Сладко и быстро: как приготовить бельгийские вафли дома
Стоит пробовать различные топинги и дополнения. Например, посыпьте вафли сахарной пудрой или шоколадом, добавьте фруктов или ягод.
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептом бельгийских вафель, которые можно приготовить дома, имея специальную вафельницу.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- мука 200 г;
- сливочное масло 120 г;
- сахар 50 г;
- яйца 2 шт;
- молоко 150 мл;
- ванильный сахар 10 г;
- разрыхлитель 1 ч. л.
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Сначала в большую миску разбиваем 2 яйца, добавив к ним 50 г сахара, 10 г ванильного сахара и взбив венчиком или миксером до белого цвета. После этого добавляем размягченное сливочное масло и все мешаем.
К жидким ингредиентам постепенно добавляем 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и мешаем. Вливаем 150 мл теплого молока и еще раз хорошо мешаем тесто. Оно должно напоминать густую сметану. Даем тесту постоять 20 мин.
Разогреваем вафельницу и брызгаем на нее антипригарным спреем или протираем поверхность ватным тампоном, который перед этим смочили в растительном масле. Ложкой выкладываем тесто в вафельницу и выпекаем 5-7 мин, в зависимости от мощности прибора.
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