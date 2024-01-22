На французский манер: как приготовить луковый суп

Лук — довольно доступный и бюджетный ингредиент. Впрочем, с ним можно создать интересные блюда.

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Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептом французского лукового супа.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

4 крупных репчатых лука;

50 г сливочного масла;

50 мл белого сухого вина;

1 ст. л. подсолнечного масла;

1 полная ст. л. муки;

1,5 л воды;

4 ломтика хлеба;

100 г тертого сыра (Грюйер или любой другой твердый сыр);

2-3 лавровых листа;

соль и перец по вкусу.

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Для начала берем лук, чистим и нарезаем полукольцами.

В кастрюлю с толстым дном добавляем 1 ст. л. подсолнечного масла и 50 г сливочного масла. Жарим лук на среднем огне (он должен стать мягким). После этого солим по вкусу.

Добавляем к луку 1 полную столовую ложку муки. Мешаем.

После этого вливаем 50 мл белого сухого вина. Выпариваем 2-3 минуты. Вливаем 1,5 л воды, солим и добавляем 2-3 лавровых листа.

Жарим гренки на сухой сковороде.

Суп выливаем в емкость, в которой он отправится в духовку. Сверху кладем гренки.

Натираем твердый сыр, посыпаем им суп, после чего отправляем его в духовку запекаться 5-8 минут при температуре 180 градусов. Надо, чтобы сыр расплавился.

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