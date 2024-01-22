22 января 2024 года: апостола Тимофея - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя рассказывать свои сны, играть в азартные игры и сквернословить. Солнце светит ярко в полдень — ждите раннюю весну.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святого апостола Тимофея. Он был любимым учеником апостола Павла и первым епископом Эфесским, которым стал в 30 лет. Тимофей пытался остановить еретиков и их обряды, за что идолопоклонники убили его камнями в Эфесе во время празднования языческого праздника.
Также 22 января — День Соборности Украины.
Что нельзя делать 22 января:
- рассказывать про сны, которые приснились в ночь на 22 января;
- играть в азартные игры;
- сквернословить;
- применять физическую силу к кому-либо.
Народные приметы и поверья:
- сильный мороз и вспотевшие рамы — к потеплению;
- солнце светит ярко в полдень — ждите раннюю весну;
- если сегодня метель — такой будет вся неделя;
- снегопад — к хорошему урожаю.
День ангела празднуют:
Гавриил, Георгий, Иван, Иосиф, Леонтий, Макарий, Николай, Петр, Тимофей и Яков.
А также в этот день:
1918 год — Украинская Центральная рада своим IV Универсалом провозгласила независимость Украинской Народной Республики;
1919 год — "Акт объединения УНР и ЗУНР": торжественное провозглашение объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое украинское государство.